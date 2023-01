Disney 100 en Concierto Comes to Teatro Colon in February

Disney 100 en Concierto comes to Teatro Colon next month! Performances run from Friday, 10 February 2023 to Thursday, 23 February 2023.

¡Celebrá los 100 años de Disney en el Teatro Colón!

No te pierdas Disney 100 En Concierto, donde vas a poder disfrutar las canciones más icónicas y recorrer su historia desde 1920 a 2020. El concierto será interpretado por la Orquesta Académica del Teatro Colón, a quien se le sumarán cantantes, bailarines, acróbatas y muchos de los personajes más famosos de Disney. Vení y disfrutá este concierto único, en la Sala Principal del Teatro Colón.