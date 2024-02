Air Supply Comes to Teatro Gran Rex in April

AIR SUPPLY comes to Teatro Gran Rex on 11 April.

¡Las leyendas del Pop Rock Australiano, vuelven al país! ¡Gira 50 aniversario!

Air Supply, una banda icónica de Pop Rock con casi 50 años de historia, sigue demostrando su impacto con conciertos a nivel mundial.

Fundada en 1975, y luego de sus exitosos shows en el 2016 y 2022, vuelven al país con una gira que promete sumergir a los espectadores en los clásicos de la década de los 70.

Graham Russell y Russell Hitchcock se conocieron el 12 de mayo de 1975, el primer día de ensayos de "Jesucristo Superstar" en Sydney, Australia; se hicieron amigos instantáneamente gracias a su amor común por los Beatles y el canto.

En un principio tocaban en pizzerías, cafeterías y discotecas con una sola guitarra y dos voces. Rápidamente se ganaron reputación por sus armonías y las canciones originales que Graham escribía.

Por aquel entonces hicieron una demostración en un casete de dos canciones, "Love and Other Bruises" y "If You Knew Me", y la llevaron a todas las compañías discográficas de Sydney. Todos lo rechazaron excepto uno, CBS Records, que admiraba su estilo único.

Hicieron un single en una tarde y alcanzó el número uno en las listas nacionales. Por fin había nacido Air Supply.

En abril del 2024, y con motivo de su gira mundial por su 50 aniversario, Air Supply vuelve a Argentina, para recordarnos lo mejor de su repertorio.