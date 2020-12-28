VIDEO: Opera Bale Istanbul Celebrates Beethoven's 250th Birthday

Klasik dönemden Romantik döneme geçişte her iki döneme de imzasını altın harflerle atan, sadece yaşadığı dönemi değil, kendinden sonra gelen tüm dönemleri etkisi altına alan, yapıtlarında müziği, ifade gücünü ve tekniğini en üst seviyede işleyen devrimci bir besteci: Ludwig van Beethoven!

Bestecinin 250.doğum yılı nedeniyle 2020 yılı, tüm dünyada Beethoven Yılı olarak kabul edilip eserleri seslendirme yarışına girildi.

Müzik dehalarından biri olan Beethoven'ın her daldaki eserlerinden oluşan bir seçkiyle zengin bir program hazırlamış, bestecinin liedlerinden, ikili-üçlü-dörtlülerinden oluşan oda müziğinden, senfoni ve konçertolarından örnekler vermekle kalmayarak, bestecinin "kardeşliği" vurgulayan tek operası "Fidelio"yu seslendirerek, dünyadaki Beethoven kutlamalarının sonuncunu gerçekleştirecektik. Senfonik Konser ve Oda Müziği ile ilk ikisini de seyircilerimizin yoğun ilgi ve beğenisiyle gerçekleştirmiştik.

Bugün "önce sağlık" diyoruz.

Sağlıklı günlerde sizlerle yeniden buluşmanın özlemiyle...