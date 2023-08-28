ELECTRONICA FESTIVAL 2023 Comes to Zorlu PSM This Week

The event runs 1-2 September.

By: Aug. 28, 2023

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ELECTRONICA FESTIVAL 2023 Comes to Zorlu PSM This Week

ELECTRONICA FESTIVAL 2023 comes to Zorlu PSM this week.

Nefesleri kesen bir elektronik müzik deneyimin geri sayımı tekrar başlıyor! Electronica Festival, %100 Müzik katkılarıyla, 1-2 Eylül'de Zorlu PSM'de!

Türkiye'de şu ana kadar gerçekleşmiş en akılda kalıcı DJ performanslarına ev sahipliği yapan Electronica Festival 19. yılını, heyecan verici isimleriyle, nefesleri kesen canlı performanslarıyla, göz alıcı sahnesiyle ve kendine has kültürüyle tüm elektronik müzik tutkunlarıyla kutlamaya hazırlanıyor.




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