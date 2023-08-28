ELECTRONICA FESTIVAL 2023 comes to Zorlu PSM this week.

Müziğin sesini aç! 3-4 Kasım'da, %100 Müzik katkılarıyla, Zorlu PSM'de yedinci kez gerçekleşecek “çok sesli” MIX Festival, mottosuyla unutulmaz bir deneyime davet ediyor! Müzikseverlerin kalplerini fethedecek olan MIX Festival, yedi yıldır süregelen başarı ve coşku dolu geçmişini, yepyeni bir edisyonla taçlandırıyor.