WE WILL ROCK YOU llega al Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid el 8 de octubre

WE WILL ROCK YOU se estrenó en el Dominio Theatre del West End en el año 2002. Poco después, Madrid se convertía en la segunda ciudad europea en estrenar el musical. 19 países y más de 16 millones de espectadores más tarde, vuelve a la capital el 8 de octubre con un formato renovado.

El musical volverá a ser producido por Brian May y Roger Taylor. Tras el éxito de la película BOHEMIAN RAPHSODY, Queen vuelve con más fuerza que nunca. "Esperamos que con el musical en Madrid pase un poco como con la película" comenta Brian May.

"WE WILL ROCK YOU cuenta una historia sobre la búsqueda de sueños y la falta de libertad en una sociedad distópica. Por eso la esencia de la historia conecta mucho con los jóvenes y la generación Zeta, así que el mejor medio para encontrar el elenco era TikTok" afirma Luis Álvarez, productor del espectáculo en España.

Con el fin de atraer el mejor talento, sin importar su localización, el casting completo de esta producción será seleccionado a través de una innovadora convocatoria. Y es que por primera vez en el mundo se hará a través de TikTok, la plataforma líder de vídeos móviles en formato corto, que ha permitido a personas de todo el mundo descubrir y conectar con los referentes culturales, y específicamente musicales, presentes en todos los rincones del planeta.

De esta forma, los candidatos que quieran participar en el casting deberán publicar sus vídeos demostrando su talento, y a través de la cuenta oficial del Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío (@laestacionppio), se seleccionará toda la compañía.

El propio Brian May será quien invite a la comunidad de TikTok a participar en este casting a través de un vídeo que publicado en el canal de TikTok del teatro.