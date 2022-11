Vídeo: Antonio Banderas y Marta Ribera cantan 'Aquest eclipsi del cor'

El pasado 7 de noviembre la cadena autonómica catalana TV3 presentó una particular versión en catalán de Total eclipse of the heart (Aquest eclipsi del cor) interpretada por Antonio Banderas y Marta Ribera acompañados por la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu y dirigidos por el maestro Josep Pons.

Total Eclipse of the heart es una clásica balada de la cantante galesa Bonnie Tyler y producida por Jim Steinman que cosechó un enorme éxito en el año 1983, encabezando las listas de éxitos británicas. En 1997 fue incluida en el musical DANCE OF THE VAMPIRES, reinterpretándola como una balada de amor entre vampiros.

Leyendas de la escena y la pantalla por derecho propio, Marta Ribera y Antonio Banderas interpretan esta particular versión adaptada al catalán por Jordi Cubino. En la actualidad, podemos ver a Banderas y Ribera actuar juntos en el Teatro Albéniz de Madrid con COMPANY, el gran éxito musical producido por Teatro del Soho Caixabank.

Puedes ver el vídeo en este enlace.