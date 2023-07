VIDEO: TUELF POINTS comienza hoy su temporada en el Borràs de Barcelona

Tras triunfar en el Teatre Gaudí, TUELF POINTS da el gran salto al Teatre Borràs, donde estará en cartel de viernes a domingo hasta el 30 de julio con una puesta en escena más espectacular . En total, en los 80 minutos de espectáculo, se interpretan más de 80 hits del concurso musical más famoso de Europa, incluyendo temas emblemáticos del festival como Waterloo, La La La, Euphoria, Yo soy aquel, Rise Like a Phoenix, Vivo Cantando, Eres tú, Bailar Pegados, Arcade, Fly on the wings of love, Nel Blu di Pinto di Blu, Dime, Save Your Kisses for Me o Europe’s living a celebration.

