TOP 10 actuaciones de Laura Benanti

¡Happy Birthday Laura Benanti! Desde BroadwayWorld Spain os traemos hoy un recopilatorio de sus mejores actuaciones para celebrar el cumpleaños de la artista.

1. THE SOUND OF MUSIC

A finales de los 90, Laura Benanti, con tan solo 19 años, encarnó a Maria en THE SOUND OF MUSIC (SONRISAS Y LÁGRIMAS) y no podía faltar el mítico Do, Re, Mi.

María es una novicia que se convierte en la institutriz de los siete hijos de un militar retirado, el capitán von Trapp, viudo desde hace poco tiempo. La casa de los von Trapp funciona como un cuartel, pero María consigue devolver la alegría a los niños y ganarse su respeto y cariño.

2. NINE

En el año 2003, la actriz comenzó en el musical NINE junto a artistas como Antonio Banderas. Os dejamos uno de sus mejores números, Unusual Way.

NINE, es la historia de un galardonado director de cine, Guido Contini, en su lucha por encontrar la historia para su nuevo guión, mientras es dominado por una decena de hermosa mujeres, todas ansiosas por ser amadas por él, y solo por él.

3. SWING!

A finales de los 90 pudimos verla también en SWING!, el último musical que abrió en Broadway en los años 90.

En SWING! no hay diálogo y la historia se cuenta íntegramente a través de la música y la danza. El espectáculo intenta recrear el estilo swing del jazz, que utilizó grandes bandas, arreglos musicales fijos e improvisaciones en solitario.

4. INTO THE WOODS

Los cuentos también tienen cabida en la trayectoria de la actriz y en el año 2002 pudimos verla en INTO THE WOODS.

El musical se centra en los cuentos clásicos de La Cenicienta, Caperucita Roja, Jack y las habichuelas mágicas y Rapunzel, todos unidos por una historia original que involucra a un panadero y su esposa, el deseo de ambos de formar una familia y su interacción con la bruja que arroja una maldición sobre ellos.

5. THE WEDDING SINGER

En el año 2006, Laura Benanti formó parte del elenco de THE WEDDING SINGER.

El musical podría resumirse de la siguiente forma: Robbie trabaja como cantante en banquetes de boda, y está a punto de casarse. Ese día tiene que trabajar como camarera Julia, una joven que también está a punto de casarse y en cuya boda actuará Robbie. Pero a Robbie le dejará plantado su novia en el altar.

6. GYPSY

La actriz ha podido compartir escenario con grandes estrellas. En este musical, por ejemplo, pudimos verla junto a Patti LuPone.

Basado en la historia de Gypsy Rose Lee, GYPSY nos lleva a los años veinte donde una mujer, Rose, madre de dos niñas que arrastra de teatro en teatro, sin otro objetivo que hacer de la mayor, Baby June, una artista infantil. Rose, es una mujer manipuladora y egoísta que dirige la vida de sus hijas que sueñan con jugar y tener una casa estable, pero que deambulan de hotel en hotel, hacinadas en habitaciones compartidas y teniendo que actuar en un espectáculo, escrito y dirigido por su madre, que les asigna los papeles, vestuario y pelucas, pero que por su edad están atadas a su madre y no pueden elegir.

7. MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS

En 2010 pudimos verla en MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS o WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN, la adaptación teatral del famoso largometraje de Almodóvar.

Pepa se entera que está embarazada al mismo tiempo que Iván, su pareja, termina con la relación. En ese momento, ella lo busca para darle la noticia del hijo que espera, sin embargo este no atiende sus mensajes. Una serie de sucesos inesperados provocan que Pepa descubra la existencia de Carlos, primogénito de Iván y su esposa Lucía, quien con pistola en mano, pretende reclamar las infidelidades de su marido. De esta forma, las dos ex mujeres de Iván buscan enfrentarse con él y exigirle respuestas. Sin embargo, él está en el aeropuerto con su nueva conquista.

8. SHE LOVES ME

La actriz formó parte del elenco de SHE LOVES ME. Os dejamos su interpretación de la canción Vanilla Ice Cream.

El argumento se desarrolla en una perfumería de Budapest en la que trabajan George Nowack y Amalia Balash, que siempre están en desacuerdo. Ambos llevan una vida solitaria y ansían conocer a la que sería su media naranja, que daría otro sentido a sus grises vidas.

9. MY FAIR LADY

En MY FAIR LADY, Laura Benanti interpreta a Eliza Doolittle, la protagonista del musical.

El lingüista Henry Higgins se apuesta con su amigo, el Coronel Pickering, que es capaz de transformar a Eliza, una harapienta y malhablada florista, en una distinguida dama, en tan sólo seis meses. Su experimento se convierte en todo un éxito, pero Higgins se olvida de algo muy importante: los sentimientos de la joven.

10. BONUS TRACK

Si por algo se categoriza a esta actriz es por su sensacional sentido del humor. Es por eso que no hemos encontrado mejor forma de terminar este recopilatorio que con uno de sus divertidos vídeos.