Primeras imágenes de Pepe Nufrio en GUYS AND DOLLS

Acaban de publicarse en las primeras imágenes de la nueva producción de Drury Lane Theatre del clásico musical GUYS AND DOLLS estrenado en Chicago el pasado 10 de abril, en la que el actor español Pepe Nufrio interpreta a Sky.

GUYS AND DOLLS es uno de los grandes clásicos de Broadway que en esta ocasión estará dirigido por Dan Knechtges. El musical incluye canciones tan icónicas para el género como “Luck Be a Lady” o “Sit Down, You’re Rockin’ the Boat,” en este espectáculo que nos transporta al Nueva York de los años ‘30, donde seguiremos a cuatro personajes: Nathan Detroit, Adelaide, Sky Masterson y Sarah Brown, dos parejas que se mueven por los bajos fondos de Broadway en un mundo de apuestas ilegales y gangsters.

El musical adapta las historias, personajes y ambiente de Damon Runyon “The Idyll of Miss Sarah Brown” y “Blood Pressure”, aunque con elementos de ortas historias como “Pick the Winner”.

Nacido en Madrid y formado en AMDA en Nueva York, Pepe Nufrio ha protagonizado la gira americana de JESUS CHRIST SUPERSTAR, como alternante de Jesús y Judas, además de GODSPELL en el Teatro del Soho de Málaga, dirigido por Emilio Aragón. Cuenta en su curriculum con títulos como EVITA, WEST SIDE STORY, GREASE o INTO THE WOODS, en producciones regionales, y presentó su concierto autobiográfico EL PRIMER DIA DE NUESTRAS VIDAS en el Rialto de Madrid en otoño de 2021. En el pasado año ha protagonizado TICK, TICK...BOOM! en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío y la Zarzuela EL AÑO PASADO POR AGUA en el Teatro de la Zarzuela.

Han sido muchas las adaptaciones teatrales de este musical, siendo destacable la versión inmersiva que puede verse ahora mismo en Londres.