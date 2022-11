Photos: Comienzan las funciones de TICK, TICK…BOOM!

Esta noche comienzan las funciones de TICK, TICK... BOOM!, el musical de Jonathan Larson que ha dado recientemente el salto al cine y que esta temporada se podrá ver en Madrid protagonizado por Daniel Diges en el papel de Jon, en el Gran Teatro la Estación Príncipe Pío. El estreno oficial del musical será el 16 de diciembre.

Junto a Diges, Julián Fontalvo (SPAMALOT, EL IMITADOR) interpretará a Michael y Anabel García (WE WILL ROCK YOU) interpretará a Susan, en una producción dirigida por Gabriel Olivares y José F Romero y adaptado al castellano por Luis Álvarez. La dirección musical será de Pablo Navarro.

TICK, TICK... BOOM! cuenta la historia de Jon, un aspirante a compositor de que trabaja de camarero en Nueva York mientras escribe lo que espera que sea el próximo gran musical americano, mientras siente la presión de su novia y su mejor amigo que tratan de convencerle de que, tal vez, a punto de cumplir 30 años, es demasiado tarde para seguir luchando por su sueño.

En España, la productora Tela-Katola estrenó el musical en el Teatro Lara de Madrid en julio de 2011, bajo la dirección de Pablo Muñoz-Chápuli y protagonizada por Jorge Gonzalo, David Tortosa y Laura Castrillón. En 2017 el musical llegó al Teatre Gaudí de Barcelona, esta vez con una producción en catalán dirigida por Ferrán Guiu y protagonizada por Xavi Duch, Lu Fabrés y Marc Pociello.

En 2021, Netflix estrenó una adaptación cinematográfica del musical, dirigida por Lin-Manuel Miranda y protagonizada por Andrew Garfield, candidato a los Óscars como mejor actor protagonista.