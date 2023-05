Photos: Asi fue la premiere de LA SIRENITA en Madrid

El evento tuvo lugar en los Cines Callao de Madrid y contó con la presencia de Javier Bardem, que da vida al Rey Tritón en la película, y varios invitados especiales.

La Sirenita cuenta la historia de Ariel, la hija más joven del Rey Tritón y también la más rebelde. Su mayor deseo es conocer el mundo fuera del mar, y, mientras visita la superficie, se enamora del apuesto Príncipe Eric. Si bien las sirenas tienen prohibido interactuar con los humanos, Ariel quiere seguir a su corazón. Así, hace un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, que le da la oportunidad de experimentar la vida en la tierra, pero a cambio pone en peligro su vida y la corona de su padre. La película está protagonizada por la cantante y actriz Halle Bailey (grown-ish) como Ariel; Jonah Hauer-King (Uno más de la famila) como el Príncipe Eric; el ganador del Premio Tony® Daveed Diggs (Hamilton) como la voz en versión original de Sebastián; Awkwafina (Raya y el último dragón) como la voz en versión original de Scuttle; Jacob Tremblay (Luca) como la voz en versión original de Flounder; Noma Dumezweni (El Regreso de Mary Poppins) como la Reina Selina; Art Malik (Homeland) como Grimsby; con el ganador del Oscar® Javier Bardem (No es país para viejos, Being the Ricardos) como el Rey Tritón; y las dos veces nominada al Premio de la Academia® Melissa McCarthy (¿Podrás perdonarme algún día?, La boda de mi mejor amiga) como Úrsula.

La Sirenita está dirigida por el nominado al Oscar® Rob Marshall (Chicago, El regreso de Mary Poppins) con un guion del dos veces nominado al Oscar® David Magee (La vida de Pi, Descubriendo Nunca Jamás). Las canciones incluyen la música del ganador de múltiples premios de la Academia® Alan Menken (La Bella y la Bestia, Aladdin), las letras de Howard Ashman, y las nuevas letras del tres veces ganador del Tony® Lin-Manuel Miranda. La película está producida por el dos veces ganador del Emmy® Marc Platt (Jesus Christ Superstar Live in Concert, Grease Live!), Miranda, el dos veces ganador del Emmy® John DeLuca (Tony Bennett: An American Classic), y Rob Marshall, con Jeffrey Silver (El Rey León) como productor ejecutivo.



MADRID, SPAIN - MAY 19: Rigoberta Bandini asiste al estreno de LA SIRENITA by Disney at Cine Callao on May 19, 2023 in Madrid, Spain.



MADRID, SPAIN - MAY 19: Spanish actor Javier Bardem asiste al estreno de LA SIRENITA by Disney at Cine Callao on May 19, 2023 in Madrid, Spain.



