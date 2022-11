Photos: Antonio Banderas presenta COMPANY en Madrid

COMPANY ultima detalles para ocupar su lugar esta temporada en la escena musical madrileña. Antonio Banderas, director y protagonista del espectáculo, ha presentado esta mañana el espectáculo que el próximo 17 de noviembre de 2022 reabrirá el histórico U Music Hotel Teatro Albéniz de Madrid después de su renovación. "Llegamos a un teatro que es historia de esta ciudad," ha declarado Banderas. "Ha habido mucha gente que ha luchado porque no se cerrase, y queremos rendir homenaje a todos ellos. Felicito a la gente de Universal, que ha apostado por él. Los teatros en nuestro tiempo no se abren, se cierran y esto es un rayo de esperanza."

COMPANY, producido por el Teatro del Soho CaixaBank y estrenado el pasado otoño en Málaga con éxito de público y crítica, fue galardonado este año con el Premio Max a mejor espectáculo musical y cuenta con un reparto de primeras figuras de la escena española como María Adamuz, Albert Bolea, Lorena Calero, Javier Enguix, Laura Enrech, Lydia Fairén, Robert González, Dulcinea Juárez, Silvia Luchetti, Julia Möller, Paco Morales, Marta Ribera, Carlos Seguí, Rai Borrell, Bealia Guerra, Beatriz Mur, Álvaro Puertas y Lourdes Zamalloa.

"COMPANY fue elegido porque creemos mucho en el trabajo de Stephen Sondheim," comenta el actor malagueño que da vida a Bobby. "Cuando él pone las dos palabras juntas, Teatro y Música, las dos pesan igual, y con este show rompe el paradigma de lo que es el Teatro Musical Americano hasta los años 70 con un musical conceptual en el que se rompe la narrativa habitual y tiene su interés en la capacidad o incapacidad del ser humano a comprometerse."

En cuanto a esta versión, en la que el actor tiene una edad mayor que la del protagonista de la versión original, Banderas ha explicado: "Stephen Sondheim me prohibió dos cosas: alterar la estructura de la obra original y copiar cualquier cosa de alguna de las anteriores versiones del musical. Planteé que Bobby fuera mayor y que todo lo que aquí sucede es una convocatoria de recuerdos. Desgraciadamente no pudo verlo porque nos dejó poco después de estrenar en Málaga."

La llegada de la producción a Madrid además viene acompañada por la gran noticia de que Antonio será Bobby, como ya lo fue en Málaga. "Dije que no actuaría fuera de Málaga, pero reabrir un teatro era suficientemente importante como para hacerlo. Volver ahora con la compañia que hemos formado desde los workshops en Málaga, que fueron en plena pandemia, y estar en Madrid, con los bonitos años que he pasado aquí," ha reconocido Antonio Banderas. "La Movida de los 80 fueron años de mucho color y mucha efervescencia. Desde entonces hasta ahora han pasado tantas cosas, que volver es muy emocionante."

"Este momento que vive el Teatro Musical lo veo tan esperanzador y excitante como peligroso," ha comentado el director. "Es decir, detrás de lo que ha pasado con el Teatro Musical en España en los últimos años hay que hablar de mucha gente que ha estado ahí, que se ha inventado la Gran Vía, el pequeño Broadway de Madrid, de mucho esfuerzo, de mucha gente joven que creyó en ese vehículo como medio para expresarse, con mucho talento, como el que encontré en las audiciones de A CHORUS LINE."

"Es peligroso porque para que esto se consolide el único camino para conseguirlo es la calidad para los espectadores, si buscamos un by-pass para recortar gastos no se va a conseguir," advierte Banderas. "Pero esto que tenemos ahora no se ha visto en ninguna ciudad que no sea Londres o Nueva York. Hay un público potencial para todo lo que hay y debemos cuidarlo muchísimo. Si nos unimos entre los que estamos apostando por el género y marcamos unos parámetros a seguir, se puede hacer."

COMPANY estará en Madrid durante 10 únicas semanas improrrogables.