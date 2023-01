Music Theatre Lisbon trae Broadway a Europa

Lisboa se convierte en sede de una serie de talleres y eventos donde grandes artistas y miembros de la comunidad de Broadway se reunirán para ofrecer Workshops con participantes europeos.

Rob McClure Workshop - 26, 27 y 28 de febrero

Uno de los artistas más aclamados de Broadway, con títulos en su carrera como SOMETHING ROTTEN, CHAPLIN, MRS DOUBTFIRE o BETTLEJUICE, ofrecerá su taller 'Acting Through Song' ('Actuar Mediante a la Canción') donde los participantes tendrán la oportunidad de aprender su técnica única y trabajar con esta estrella de Broadway. Plazas Agotadas.

Elaine Petricoff Workshop - 16, 17, 18 de junio

Presidenta del Departamento de Teatro Musical en AMDA, es reconocida como una de als pedagogas principales de Teatro Musical y ha desarrollado la Técnica Meisner aplicada al Teatro Musical que han aplicado cientos de artistas que trabajan profesionalmente en Estados Unidos y en todo el mundo. Se la conoce en la Comunidad de Broadway como la de madre de todos. Entre sus créditos de Broadway destaca la producción original de 1972 de GREASE, RISE THE WINDS o THE END OF THE WORLD dirigido por Harold Prince. Ha impartido Master classes en Canada, Brasil e Israel y esta será su primera vez en Europa.

Musical Theater Summit, Lisboa 2023 - 12-16 de julio

Durante cinco días, los participantes tendrán la oportunidad de trabajar con dos artistas de Broadway en una escena, en un monólogo / repertorio, Broadway Jazz Dance, Charlas sobre la industria y mucho más. El evento finalizará con una muestra en público en un espacio al aire libre en Lisboa, coreografiado y dirigido por los invitados de Broadway:

Kristen Beth-Williams digirá uno de los talleres. Sus créditos en Broadway incluyen ANYTHING GOES, PIPPIN, HELLO DOLLY, PROMISES PROMISES, NICE WORK IF YOU CAN GET IT y más recientemente PARADISE SQUARE.

James Ludwig es el director del Programa de Interpretación en el Bachillerato de Bellas Artes de la Northern Michigan University. Durante 30 años ha trabajado en Broadway en musicales como LITTLE SHOP OF HORRORS y la producción original de SPAMALOT. Fue el John original del musical de Andrew Lippa JOHN & JEN, entre muchos otros.

Las plazas son limitadas y las solicitudes para cada taller deben enviarse a través de www.mtlisbon.org