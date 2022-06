Luis Salgado nos habla de sus proyectos actuales

El artista puertorriqueño Luis Salgado ha protagonizado numerosos musicales a lo largo de su carrera, entre los que destacan sus papeles en THE MAMBO KINGS o IN THE HEIGHTS y ON YOUR FEET! en Nueva York. Además de en Estados Unidos, ha trabajado en otros países, como en Puerto Rico, donde interpretó el papel de Bobby en A CHORUS LINEcomo artista invitado especial.

Salgado ha dirigido y coreografiado también varios musicales, algunos de ellos en el Gala Hispanic Theatre de Washington DC, donde se representan obras tanto en inglés como en castellano.

El artista está actualmente al frente de numerosos proyectos, y de muchos ellos hemos podido hablar con él.

BroadwayWorld Spain: ¿Cómo estás viviendo esta vorágine de proyectos después de la pandemia?

Luis Salgado: Yo estoy extremadamente agradecido de poder volver a hacer lo que amo y hacerlo en esta capacidad tan grande. Independientemente de la cantidad de trabajo y del estrés, doy gracias por estar de regreso haciendo lo que me gusta.

BroadwayWorld: Claro, porque al final han sido 18 meses en los que no hemos podido hacer lo que nos gusta, sintiendo un vacío tanto profesional como personal.

Luis Salgado: Bastante más personal, porque lo profesional y lo personal se mezclan. Yo personalmente si no tengo arte no me siento completamente satisfecho. Necesito el arte porque es ya parte de mi día a día.

BroadwayWorld: Uno de los proyectos en los que están inmerso es la versión española de ON YOUR FEET, que es la primera vez en el mundo que se hace en nuestro idioma. Tú ya fuiste parte del show en Broadway, y ahora has capitaneado este barco en Washington. Además, se acaba de anunciar que diriges y coreografías la gira norteamericana. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Luis Salgado: La historia de ON YOUR FEET es muy personal para mí porque yo inicio en Broadway con IN THE HEIGHTS, que es un musical que representa mi cultura, y básicamente se podría decir que cierro mi carrera como actor en Broadway con ON YOUR FEET. Además, también trabajé en la versión holandesa del musical, de manera que cuando me dijeron que si quería trabajar en la versión en español de ON YOUR FEET era como llegar a la cúspide del musical, por haberla hecho en inglés, en holandés y finalmente acabar dirigiéndola yo en mi propio idioma. Ha sido súper bien recibida por el público y la crítica ha estado con nosotros, a pesar de que yo me haya tomado ciertas licencias dramáticas. Para mí es un paso más en mi deseo de representar a través del arte.

BroadwayWorld Spain: Veo que tú siempre que haces algo es porque hay una intención detrás, como por ejemplo en ON YOUR FEET, que más allá de la representación hay un mensaje claro que dar.

Luis Salgado: Yo no creo que pueda decirle que sí a algo sólo por hacer entretenimiento porque si bien es cierto que mi show siempre va a entretener, mi raíz de por qué hacer el show siempre es más profunda. De hecho me estoy enfrentando a esa búsqueda con algo original que estoy creando. El show se llama LETS DANCE y es un concierto que podría dejarlo simplemente en eso, pero para mí hay canciones son una oportunidad para representar, por ejemplo, el folclore peruano.

BroadwayWorld Spain: Precisamente iba a preguntarte por LETS DANCE y que puede parecer que siempre el baile es tu motor, pero en realidad hay un componente dramatúrgico detrás, ¿verdad?

Luis Salgado: Siempre. A mí me afectó mucho cuando vi el musical MOVIN' OUT por la forma en la que se contaba una historia a través del baile. Los trabajos que he hecho coreográficos con REVOLUCIÓN LATINA, por ejemplo, son proyectos que me permiten contar historias desde el punto del visto del trabajo físico. Cada día siento que bailo menos para utilizar la verdad del cuerpo.

BroadwayWorld Spain: Hablabas ahora de REVOLUCIÓN LATINA, que sigue adelante y este verano volvéis con el SUMMER CAMP, apostando por traer a niños y niñas de fuera de NY a estudiar en Broadway. ¿Cómo va este proyecto? Quería preguntarte también por Marianita, que estuvo en el WORKSHOP en 2012 y ahora es tu asistente de dirección en LETS DANCE.

Luis Salgado: Poder ver crecer a Mariana desde los 9 años hasta ahora que tiene 18 es una de las cosas más bonitas de mi carrera. Es una maravilla poder haber cultivado esa semilla y poder contar con ella para que me cubra cuando yo no puedo estar al frente de LETS DANCE como ahora que tengo un proyecto con el presidente de Estados Unidos. Y efectivamente, regresamos con el campamento de verano y podemos seguir sembrando semillas en las vidas de muchos niños más.

BroadwayWorld Spain: Has mencionado un proyecto con el presidente de EE.UU., ¿puedes contar de qué va?

Luis Salgado: Se trata de el noveno encuentro de las américas, donde los líderes de los distintos lugares de América se encuentran, y está organizado este año por el presidente actual, Joe Biden. Yo tengo a mi cargo la coreografía del opening que ha producido Emilio Estefan, pero también tengo que trabajar en las entradas y salidas escénicas de todos estos artistas de diferentes países de América.

BroadwayWorld Spain: Muchas gracias por tu tiempo y mucho ánimo con todos estos proyectos que tienes por delante.