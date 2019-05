La Sala Clamores acogerÃ¡ BSO LIVE! DIRTY DANCING: el concierto Tributo

El proximo 22 de junio revive las canciones de la famosa pelicula

El próximo 22 de junio a las 22,30h en la Sala Clamores arranca el ciclo de conciertos de las mejores bandas sonoras de Musicales de la mano de BSO LIVE, compañía creada Gonzalo Alcaín, y lo hará con DIRTY DANCING.

El tributo al icónico film contará con las voces de Julia Möller (LOS MISERABLES, LA BELLA Y LA BESTIA, EL FANTASMA DE LA ÓPERA), Manu Pilas (LOS MISERABLES, THE PRIMITAL BROTHERS), Gonzalo Alcaín (LOS MISERABLES, JESUCRISTO SUPERSTAR) y Rolita (The Police tributo; Amy Winehouse tributo, La voz de Antena3)

"Queríamos rendir un homenaje a las grandes canciones de las Bandas Sonoras que más nos gustaban," comenta Gonzalo Alcaín, "y sin duda DIRTY DANCING encabezaba la lista de las B.S.O. más potentes y perfectas para un directo."

Un total de 11 músicos y cantantes en escena interpretarán las canciones en inglés, con los arreglos originales. El éxito de la banda sonora de la película DIRTY DANCING (la tercera B.S.O. más vendida de la historia con 42 millones de copias en todo el mundo superando incluso en el ranking a otros icónicos títulos como "Grease" o "Titanic") reside en la cantidad de singles número uno que posee. "The Time Of My Life" (ganadora del Oscar a la mejor canción), "Hey Baby", "Hungry Eyes", "Be my Baby", "Love Man", "Yes", "Do You Love Me", "She´s Like The Wind", "Stay"... son algunas de las canciones súper ventas que formaron parte del "hilo musical" de DIRTY DANCING, la película protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey.

Según asegura el artífice del concierto, Gonzalo Alcaín, se barajan otros títulos para el futuro como DREAMGIRLS, HAIRSPRAY o PRETTY WOMAN.





