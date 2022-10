Joan Vázquez llevará FEELING GOOD a The Crazy Coqs en Londres

El próximo 12 de octubre, a las 19:00 horas, Joan Vázquez actuará en el popular cabaret The Crazy Coqs de Londres con su unipersonal FEELING GOOD, un concierto estilo crooner con aires de Rat Pack inspirado en su disco homónimo de versiones de estándares de jazz.

En FEELING GOOD, Joan Vázquez interpreta éxitos de autores como Cole Porter, Irving Berlín, Walter Donaldson o Jerome Kern que Frank Sinatra, Dean Martin y Bing Crosby popularizaron, y les incorpora un toque contemporáneo para afinar el maridaje con el público actual, incluyendo piezas orquestadas y otras más íntimas.

Esta no es la primera vez que Joan Vázquez actúa en The Crazy Coqs, ya que anteriormente presentó en el mismo local colgando el cartel de entradas agotadas con SOMETHING'S COMING: UN TRIBUTO A SONDHEIM y donde triunfó también con su exitoso PAQUITO FOREVER. En esta ocasión, lo hará acompañado de The Feeling Good Swing Trio (piano, contrabajo y batería) para rememorar el ambiente de clubs nocturnos, pianos de cola, copas de cóctel, terciopelo y rascacielos que el artista ha querido evocar con los temas del disco.

El concierto se presenta con un repertorio variado donde se mezclan piezas míticas (Fly me to the moon, Cheek to Cheek, Smoke Gets in Your Eyes, The Way You Look Tonight, Feeling Good, Too Darn Hot, Moon River, Lady is a tramp, Nature boy, I Get en Kick Out of You...) y la reinterpretación de temas más modernos aderezados con esencia de jazz, como Don't stop the music de Rihanna, The Blower's Daughter de Damien Rice o el Creep de Radiohead.

En Londres, Joan Vázquez contará con la actuación de la estrella del West End Laura Pitt-Pulford para interpretar un dueto especial. Los créditos teatrales de la artista británica incluyen, entre otros, el papel de Jane en THE WITCHES OF EASTWICK en concierto, Louise en GYPSY en concierto, Marlene Dietrich en PIAF, María en THE SOUND OF MUSIC y Milly Bradon en SEVEN BRIDES FOR SEVEN BROTHERS, con el que recibió una nominación en los Premios Olivier.

La gira FEELING GOOD arrancó en la sala BARTS en mayo de 2021 y, desde entonces, ha rodado por varias localidades de todo el país, incluyendo una actuación en el Fresc Festival de Sabadell y un concierto en la Nova Jazz Cava de Terrassa.

Joan Vázquez cuenta con una extensa carrera en Teatro Musical en nuestro país y en su haber destacan títulos como HAIR, MERRILY WE ROLL ALONG, MAMMA MIA!, MY FAIR LADY, RENT, PAQUITO FOREVER, COPIAS PARA OCAÑA o CIUTAT DE GESPA.