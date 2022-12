Interview: Hablamos con Pepe Nufrio sobre GODSPELL

La última producción del Teatro del Soho, GODSPELL, que se estrenó oficialmente el pasado 3 de noviembre con gran éxito de público y crítica, incluso colgando el cartel de 'Entradas Agotadas' en casi todas las funciones, entra en su recta final.

Este montaje dirigido por Emilio Aragón, que se despide la semana que viene de Málaga, cuenta con un protagonista de excepción, el madrileño Pepe Nufrio. Después de girar por Norteamérica con JESUS CHRIST SUPERSTAR hasta este verano como Jesús, el artista ha repetido papel, ahora en el musical de Stephen Schwartz.

De todo esto y mucho más nos habla en esta entrevista.

BroadwayWorld Spain: ¿Cómo estáis viviendo el éxito de GODSPELL en Málaga?

Pepe Nufrio: Muy bien, la verdad, porque es un musical cargado de esperanza, el mensaje es un mensaje maravilloso, de amor y de compasión hacia las personas, y eso combinado con el público de Málaga, que es muy receptivo, hace que esté siendo una experiencia fantástica.

BWW: ¿Por qué crees que un musical de estas características, que a primera vista no es un título popular, ha impactado así en el público del Soho?

PN: Porque este mensaje que te decía, el de ayudar a un compañero que se ha caído, viene en un momento de confusión humana absoluta, con la guerra de Ucrania y la inflación, cada uno mira por lo suyo. Lo que contamos en GODSPELL es justamente lo opuesto.

Por eso, creo que ésto, combinado con una puesta en escena muy creativa por parte de Emilio Aragón, que viene del circo y el clown, es la ecuación perfecta para un musical que a lo mejor la gente no conoce. Y si alguno viene con la idea en la cabeza del álbum que se grabó en su momento y la versión que se hizo, se llevará una sorpresa muy buena.

Pepe Nufrio y el reparto de GODSPELL (Foto: Javier Salas)

BWW: Justo hace un año estabas de gira por USA protagonizando JESUS CHRIST SUPERSTAR, de Webber, y ahora de nuevo eres Jesús en otra versión mucho más amable, de otro grande del género, que es Stephen Schwartz. ¿Cómo ves ambas incursiones en esta historia universal?

PN: Es curioso, porque con JESUCRISTO SUPERSTAR, y más en esta producción que hicimos que está basada en la versión que se estrenó en el Regent's Park de Londres, era un Jesús Rockero, era una estrella del rock que estaba en sus últimos días, pero no llegamos a entrar en la materia de Jesús, como tal, de sus enseñanzas y las parábolas.

Para mí ha sido al cerrar un ciclo, porque para mí fue como empezar en la parte dos, en ese Jesus que estaba terminando su vida, y con GODSPELL se ve más el Jesús que crea su comunidad, y el mensaje que tiene para la gente.

Ha sido como ver Star Wars, has visto la segunda parte y luego la primera.

Pepe Nufrio como Jesús en

JESUS CHRIST SUPERSTAR

BWW: No hacemos spoiler, pero los dos, acabando igual, tienen unos puntos de vista muy diferentes. Uno es la vida de Jesús desde el prisma de Judas y el otro es la vida de Jesús más centrado en su mensaje.

PN: Eso es, y además en SUPERSTAR uno se luce sobre todo como cantante, pero en GODSPELL la parte interpretativa prima. Jesús es un barítono que tampoco tiene mucha complicación pero sin embargo, la parte interpretativa es más compleja.

Tienes que contarle al público y a tus compañeros, una historia y un mensaje que a priori es difícil de entender, sobre todo cuando estas usando palabras como El Reino de los Cielos, Cuando El Hijo del Hombre venga con todos sus ángeles, etc Creo que GODSPELL es un musical en el que la parte del actor se puede lucir más.

BWW: Mientras la obra de Webber es todo fuegos artificiales vocales.

PN: Eso es, para mi el reto ha sido dejar ir esa parte vocal y ver que la humildad es esto. Las canciones son así, son como las ha escrito Stephen Schwartz, no hay que añadirle nada más. Ese es el mensaje y esas son las canciones.

No me imaginaba que podría contar esta historia día sí y día también, dándole vida cada día. Es un texto complejo, las parábolas, que aunque se dijo hace 2000 años, hoy en día sigue siendo nuevo. Si tú a alguien en la calle a día de hoy, le dices que si te dan una bofetada que pongas la otra mejilla, sigue siendo lo más novedoso del mundo.

Como nuestro trabajo es creernos este texto, poder comunicarlo bien y fresco cada noche, para mí, cuando recibí el primer guion de GODSPELL, me enteré de cuatro cosas. Fui a Emilio Aragón y le dije que no sabía cómo iba a defenderlo, por la complejidad y el carácter bíblico de la historia. Sin embargo, yo me sorprendí a mí mismo cuando fui capaz de desglosarlo y me di cuenta de que el mensaje es lo más simple del mundo.

Bajo mi punto de vista, el Jesús de GODSPELL utiliza grandes palabras para cautivar a un público y a un elenco que de primeras está muy perdido, pero es todo parafernalia para que el mensaje entre mejor.

Víctor Ullate Roche y Pepe Nufrio en GODSPELL (Foto: Javier Salas)

BWW: Ahora que mencionas a Emilio Aragón, ¿qué ha sido lo mejor de trabajar con el?

PN: Sin duda alguna, la libertad creativa que nos ha proporcionado. Hay procesos en los que el director tiene una idea más estricta de lo que quiere y es más exigente. En el caso de Emilio Aragón, hemos tenido total libertad para crear el personaje, sugerir.

Es cierto que en GODSPELL los personajes, excepto Jesús y Judas, son los propios actores, sus roles tienen los nombres de los actores. Por eso, el elenco yo creo que ha tenido incluso más posibilidades de ser ellos mismos y de crear.

BWW: Os queda ya muy poco para transmitir este mensaje, ¿no?

PN: Una semana y media nada más, hasta el 8 de enero.

BWW: ¿Y cuáles son los planes para el futuro de este musical?

PN: Lo primero, estamos trabajando en grabar el disco, tenemos la oportunidad de crear un 'cast album' con nuestro elenco, que es fantástico, y hay muchos deseos de hacer una gira en condiciones de este musical, como se merece. Esperamos poder dar esta noticia pronto.

BWW: Pues muchas gracias por tu tiempo, Pepe y mucha mierda en las últimas funciones.

PN: Gracias, amigo.