INTERVIEWS: Anna Rosa Cisquella repasa el recorrido de Dagoll Dagom

Hemos tenido la oportunidad de hablar con Anna Rosa Cisquella, productora artística del musical, sobre el recibimiento de L'ALEGRIA QUE PASSA y la despedida de Dagoll Dagom de los escenarios tras 51 años de recorrido dentro del mundo del teatro musical.

Esta nueva propuesta está basada en la obra de teatro homónima escrita por Santiago Rusiñol, convertida en un musical en el que los propios actores tocan la música en directo. "Ha sido un espectáculo arriesgado. Yo siempre digo que los grandes riesgos pueden ser los grandes éxitos. Si no se apuesta por una producción diferente es verdad que puede funcionar, pero no va a ser sorprendente," comenta la productora. "Aquí arriesgamos mucho en el lenguaje; la idea era buscar una modernidad en la parte gráfica, dejando de lado las coreografías al estilo Broadway para tener una forma de crear la danza muy particular, propia de Ariadna Peya."

El equipo creativo de L´'ALEGRIA QUE PASSA está formado por Ariadna Peya (coreografía), Andreu Gallén (composición musical) y Marc Rosich (libretista y director) y Anna Rosa Cisquella (producción artística)."Siempre esperas que sea un éxito, pero tienes un miedo tremendo a que no funcione. Hemos hecho un esfuerzo enorme para sacar adelante un espectáculo con mucho rigor artístico, en el sentido de que todo el equipo es muy bueno". El diseño de escenografía corre a cargo de Albert Pascual y la caracterización de Clàudia de Anta.

Parte del equipo creativo de L'Alegria que passa: Marc Rosisch, Ariadna Peya, Andreu Gallén y Anna Rosa

"La idea de convertir la obra de teatro de Santiago Rusiñol en un musical se llevaba contemplando desde hacía algún tiempo dentro de la compañía. El principal problema era la duración, pues apenas llegaba a los 20 minutos. Durante la pandemia, cuando llegó la angustia tremenda para el mundo de los actores con el cierre de los teatros, la frustración que nos llevó a indagar en estos temas y la sensación de que nunca se acabarían las prohibiciones hacen que nazca la idea de crear L'ALEGRIA QUE PASSA. El musical habla de los artistas de una compañía que va por los pueblos, un alcalde que los contrata y maltrata, y como resultado acaban marchándose. Esa pequeña anécdota sirvió como punto de partida."

La producción cuenta con Àngels Gonyalons, quien interpretó el personaje de Blanca en la primera producción de MAR I CEL en 1988. "La propuesta de Àngels Gonyalons como alcalde dentro del musical fue algo que me hacía dudar", confiesa Anna Rosa. El personaje se propone como "el poder" sin necesidad de aludir a su sexo, dejando el binarismo de lado y recalcando el carácter represor, castrador. "Finalmente la propuesta funciona muy bien porque la figura es realmente transgresora dándole un nuevo aire al personaje." El resto del elenco lo conforman Jordi Coll, Júlia Genís, Eloi Gómez, Pol Guimerà, Basem Nahnouh, Mariona Castillo, Pau Oliver y David Pérez-Bayona.

Àngels Gonyalons, Jordi Coll, Júlia Genís, Eloi Gómez, Pol Guimerà, Basem Nahnouh, Mariona Castillo, Pau Oliver y David Pérez-Bayona.

Debido al éxito de esta, que será su ultima nueva producción, han surgido nuevas posibilidades para L'ALEGRIA QUE PASSA. "Estamos trabajando la idea para que se pueda entender la versión en castellano. De momento volvemos a Barcelona de diciembre a enero, porque creemos que aún tiene mucho tirón para el público. Además, contará con una gira por Cataluña."

Dagoll Dagom se prepara para cerrar su larga trayectoria en el sector y Anna Rosa nos cuenta que no ha sido fácil. "Los retos a los que se ha enfrentado Dagoll Dagom han sido varios. MAR I CEL (1988) está entre ellos, una idea en la que nos jugamos todo a una carta y acabó funcionando. Hemos hecho otras producciones también muy arriesgadas que no han salido tan bien, como por ejemplo BOSCOS ENDINS (2007, Into the Woods). Algo que caracteriza a la compañía son los riesgos, apostando entre otros títulos por la opereta EL MIKADO (2005)."

"En Cataluña hemos generado un maravilloso público, e incluso hemos llevado producciones a Argentina, Alemania, Venezuela... pero sin ayudas económicas es muy difícil. Nosotros siempre hemos luchado por demostrar que en nuestra propia lengua podemos hacer grandes espectáculos, y debíamos hacerlos para preservar nuestra cultura". La productora reclama la falta de ayuda de las instituciones para promover el catalán porque si no se va a perder dentro del mundo de los musicales, "al final va a acabar saliendo un actor y medio a actuar en catalán".

Sus últimas producciones serán L' ALEGRIA QUE PASSA, actualmente en el teatro Poliorama de Barcelona, y MAR I CEL. Este último título contará con una nueva reposición en 2024, siendo esta la tercera, después del éxito recogido en las producciones previas de 1988 y 2004.