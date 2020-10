HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE HOLIDAY SPECIAL prepara su llegada a Disney +

Este episodio especial llegará en diciembre

Uno de los platos fuertes de Disney +, la plataforma de streaming de la compañía del ratón que llegó a nuestro país el pasado mes de marzo, es la serie HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE SERIES, basada en la célebre saga de películas de Disney Channel de principios de los 2000.

Tras una primera temporada de éxito, el especial navideño HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE HOLIDAY SPECIAL prepara su estreno en la plataforma el próximo 11 de diciembre, y contará con la participación del reparto habitual de la serie Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Mark St. Cyr y Kate Reinders.

En este especial, los protagonistas de la serie interpretarán clásicos navideños, éxitos polulares y una mezcla de canciones favoritas de Hanukkah. También compartirán anécdotas de fiestas inolvidables que vivieron en su infancia, las buenas y las que les gustaría olvidar. Además, podremos ver un pequeño avance de la segunda temporada en forma de canción, ya que se presentará la versión acústica de una nueva canción escrita por Joshua Basset.

El especial está producido por el creador y productor ejecutivo de HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE SERIES, Tim Federle (FERDINAND nominado al Globo de Oro y al Oscar) y por Ashley Edens (DANCING WITH THE STARS). La primera temporada, que está disponible al completo en Disney +, recibió recientemente el premio GLAAD Media 2020 a una Programación Excepcional para Niños y Familias.

