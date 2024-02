Entrevistamos a Verónica Ronda, Inés León y Mariola Peña sobre las 500 funciones de MAMMA MIA!

La producción de SOM Produce de MAMMA MIA! celebró este jueves 1 de febrero su función número 500 en Madrid, con más de 400.000 espectadores a sus espaldas a lo largo de las dos temporadas que ha estado en la ciudad.

Se trata de una producción completamente original adaptada por David Serrano, con dirección de Juan Carlos Fisher, coreografías de Iker Karrera y dirección musical de Joan Miquel Pérez, se estrenó el pasado mes de octubre.

MAMMA MIA! cuenta con un elenco de 27 artistas encabezados por Verónica Ronda en el papel de Donna, Mariola Peña como Tanya e Inés León como Rosie, a las que tuvimos la oportunidad de entrevistar ayer. Los tres posibles padres son Jaime Zatarain como Sam, Carlos de Austria como Harry y Joan Olivé como Bill. Los encargados de dar vida a los enamorados Sophie y Sky son Gina Gonfaus y Gallo Ryan.

BROADWAYWORLD SPAIN: ¿Cómo se siente al llegar a 500 funciones con una cartelera tan llena de musicales como tenemos últimamente?

VERÓNICA RONDA: Es un honor haberse mantenido ahí. Y ojalá que sigamos así, otras 500 funcionen más. Queremos agradecer al público que nos haya apoyado de esta manera para llegar tan lejos.

BWW: ¿Qué pensáis que hace casi atemporal a MAMMA MIA?

INÉS LEÓN: Está muy bien hecho, muy bien escrito. Además toca un tema muy universal que es el amor en todos los aspectos, no sólo la amistad o el amor de una pareja, también la relación tan fuerte de madre e hija.

BWW: ¿Cuál es vuestra canción favorita del musical? Ya sea que intepreteis vosotras o compañeros del elenco.

INÉS LEÓN: A mí me gusta de The winner takes it all, pero también la que canta Jaime (Sam) a Sophie, Knowing you knowing me es preciosa.

MARIOLA PEÑA: One of us me gusta mucho porque además la han cambiado un poco, es más bachata. La anterior era más más pausada a que estamos haciendo ahora es un poquito más movidita y eso me encanta. Quiero añadir además que, sitengo un día malo y hago mi número, salgo renovada. Does your mother know no sé qué tiene, pero te pega un subidón de ya no solo de de energía, sino de autoestima. Es una canción que te empodera muchísimo.

VERÓNICA RONDA: Para mí, hay varios momentos: Con Sophie, Sleeping through my fingers, me fascina por la intimidad que tiene. Y este año también estoy poniendo especial atención al Super Trouper porque hay algo con lo que estoy conectando más. Es un homenaje a la amistad, una canción sobre reencontrarse con esas dos mujeres que la han acompañado desde la juventud.

BWW: ¿Alguna anécotada divertida que tengais y queráis contarnos?

MARIOLA PEÑA: Esta no es nuestra, sino de Carlos (Harry) que venía de la escena de la pesadilla y ahora le tocaba ir a la playa. Entonces salió todo digno con su ropa de playa, se sentó en la hamaca a hablar conmigo ¡y llevaba los labios pintados de negro! Él no se había dado cuenta. Yo creí que me estaba gastando una broma, ¡no daba crédito a lo que estaba viendo! No paraba de mirarlo con los ojos muy abiertos, a ver si él lo notaba. Pero no, no lo vió, asi que salió como gotico-bañista al escenario.

BWW SPAIN: ¿Unas palabras para que nuestros seguidores se acerquen por primera vez o de nuevo a MAMMA MIA?

INÉS LEÓN: Si son lectores de Broadwayworld, estoy cien por cien convencida de que han venido todos. Entonces solo me queda decirles que repitan. Les esperamos con los brazos abiertos esperando otra vez compartir esta dosis de adrenalina.