El film COPPELIA se estrena hoy en cines

Hoy se estrena en cines COPPELIA, una innovadora película que combina animación, acción en vivo y danza en un relato fresco y moderno para toda la familia.

En esta producción internacional única que combina animación y ballet, la ex bailarina estrella del Het National Ballet y actual bailarina del Boston Ballet, Michaela DePrince interpreta el papel principal, junto con el bailarín brasileño Daniel Camargo, bailarín principal del American Ballet Theater. Un elenco internacional, una mujer fuerte y un mensaje positivo para una audiencia joven en la era de las redes sociales.

El reparto también incluye a Igone de Jongh, ex bailarina principal del Het National Ballet, la ex estrella del ballet Bolshoi Irek Mukhamedov, la ex bailarina principal y directora Artística Asociada del Het National Ballet Rachel Beaujean, la estrella británica de ballet y televisión Darcey Bussell y el bailarín y actor Jan Kooijman. Un equipo internacional de diseñadores y animadores ha sido reclutado para dar forma a los personajes y la historia. El coreógrafo es Ted Brandsen, director del Het National Ballet.

Cuando todos en la ciudad caen bajo el hechizo del carismático cirujano estético Doctor Coppelius, la luchadora Swan debe actuar para salvar a su amado Franz, antes de que su corazón se use para dar vida a Coppelia, la mujer-robot «perfecta» que el Doctor ha creado. Un cuento de hadas moderno, contado sin palabras.

COPPELIA, dirigida por Jeff Tuddor, Steven de Beul y Ben Tesseur, se basa en la traducción moderna que Ted Brandsen hizo en 2008 del ballet clásico del siglo XIX en la historia del escritor alemán E.T.A. Hoffmann.