Berna Perles y Carmen Solís nos hablan de ENTRE SEVILLA Y TRIANA

Desde la semana pasada y solo hasta este domingo 6 de febrero, el Teatro de la Zarzuela de Madrid ha recuperado una joya perdida del género lírico español obra del maestro Pablo Sorozábal. Un hecho histórico, ENTRE SEVILLA Y TRIANA se ve estos días por primera vez en una producción dirigida y recuperada por Curro Carreres y bajo la batuta de Guillermo García Calvo.

La zarzuela se estrenó en 1950 y trata sobre una madre soltera que tiene que ocultar a la gente de su barrio que tiene un hijo. Esta mujer, Reyes, vuelve a las tablas gracias a Berna Perles y Carmen Solís que dan vida a un rol complejo, una mujer empoderada en una sociedad que no acepta su decisión, y además un papel que no se ha hecho nunca en este teatro. "El hecho de que no se haya hecho nunca para mí es un plus," comenta Berna Perles. "Así puedo dar mi versión que va a escuchar por primera vez mucha gente. Además, tengo la suerte de que mi compañera Carmen ha sido la primera en interpretarlo en la historia reciente, es algo más que inspiración."

Efectivamente, Carmen Solís estrenó el papel de Reyes en esta misma producción que se pudo ver en 2012 en el Teatro Arriaga de Bilbao y posteriormente en Oviedo y en Sevilla. "Hacer este papel ahora en la Zarzuela, que es la casa de todos los que nos sentimos cantantes líricos de este país y adoramos el género, es un orgullo enorme y una gran responsabilidad."

Berna Perles como Reyes (foto: Elena del Real)

Pablo Sorozábal cuenta en su haber con obras donde las mujeres tienen un carácter fuerte y un marcado espíritu independiente. Al igual que Katiuska, Ascensión o Marola, Reyes tiene mucha garra. "Empatizo mucho con como siente el personaje porque no usa a su hijo para atraer a Fernando, su padre, porque ella quiere que la quieran por ella, y además, al ver que su secreto medio sale a la luz, y le increpan, dice '¡Que sepa todo el mundo / la verdad bien clara! / ¡Ese niño es mío; / es de mis entrañas!'," explica Berna Perles. "Hay que ponerse en la perspectiva de que son los años 50, que fue cuando se escribió. Sorozábal tuvo que dar mensajes entre líneas y por eso la obra tiene aún más valía. Reyes es una mujer muy fuerte con muchísima dignidad, con mucha fuerza y con las cosas muy claras."

Carmen Solís, por su parte, ha evolucionado con este personaje, que interpretó hace 10 años. "Al principio, me enfrenté a él con una vocalidad que se adapta bastante a mí. Es una madre soltera, con sus dolores y alegrías, y cuando lo hice en 2012 era madre recientemente, ahora mi hijo tiene 10 años. La psicología cambia y el personaje también. Tiene mucho poder y a la vez es víctima de la represión propia de la época, en los 50. Ahora mismo no nos podemos hacer una idea de lo que sería tener un hijo fuera de un matrimonio y esconderlo. Está bien recordar cómo vivía una mujer una situación así y hacernos reflexionar."

Este título además da la oportunidad al público de la Zarzuela de degustar el trabajo que durante muchos años hizo Curro Carreres de recuperación de la obra, que fue abandonada y olvidada por su carácter transgresor y que desde 2007 analizó y revisó el director de escena. "A veces nos da detalles de la obra que nos deja alucinados, conoce la obra a la perfección," señala Berna. "Además, ya había trabajado con él y es un placer, porque entiende los personajes desde la verdad, no quiere histrionismos, ni hacerlos artificiales. Se ha intentado trabajar el acento sevillano, haciéndolo lo más aproximado a la realidad, y desde una perspectiva de lo que sentiría un personaje de la época, sin hacer parodia de los andaluces."

El reparto de ENTRE SEVILLA Y TRIANA (foto: Javier del Real)

En cuanto a su trabajo con García Calvo, Perles comenta que "ha sido muy interesante descubrir estas melodías y ritmos, de marcado acento andaluz junto a él. Yo soy andaluza, él no, y juntos hemos ido haciendo un descubrimiento de la partitura. La partitura tiene números muy populares, una sevillana, un zorongo o una farruca y trasladarlo a una orquesta es muy especial."

Precisamente para dos artistas andaluzas como ellas, ver reflejado su patrimonio musical a través de los ojos de Sorozábal es una gran satisfacción. "Este hombre es de un talento y un genio espectaculares. Traduce el folklore andaluz en esta obra de una manera fidedigna y con gran acierto, e incluye melodías verdaderamente populares, que yo ya conocía antes de hacer la obra," describe Berna Perles. "Hay cosas que he sacado de la copla para crear el personaje de Reyes. La forma de sentir de ella es un poco coplera, porque al igual que hay coplas que son auténticas romanzas como las de Quintero León y Quiroga. En ese sentido hay algo de su esencia que puede recordar.

Para Carmen Solís, que ha tenido la oportunidad de interpretar otros roles de Sorozábal, destaca el carácter folklórico de ENTRE SEVILLA Y TRIANA. "Sin dejar la grandiosidad y fastuosidad que tienen las melodías de Sorozábal, la obra tiene ese tinte popular que se agradece tantísimo y sobre todo en una obra en la que Sevilla, y sobre todo Triana, está presente. Es andaluza y sevillana, hay zorongo, farruca, pasodoble y sevillana. Y además las melodías tienen drama e intensidad muy bien enlazados con ese colorido andaluz. Es super interesante."

Carmen Solís como Reyes (foto: Javier del Real)

Las dos actrices remarcan que participar en una zarzuela, frente a otras piezas dentro del lírico, es un reto al tenerse que enfrentar a un papel que tiene partes habladas y cantadas. "A mí me aporta siempre aprender muchísimo porque no es tan fácil hacer zarzuela como hacer ópera, porque decir un texto hablado no es tan natural para mí como cantarlo," reconoce Carmen Solís. "Cantar zarzuela lo tengo dentro y eso me ayuda a afianzar la técnica. Pero en el caso del texto, es un reto. Me cuesta memorizarlo, decirlo y que pueda llegar al público. Me falta más experiencia en el hablado que en el cantado."

"La Zarzuela es nuestro Musical, aunque por circunstancias políticas esté denostado, pero permite al cantante lírico una mayor evolución de sus personajes por esas partes habladas, da más matices," comenta Berna Perles. "Un artista de lírico no puede ser solo un cantante porque estamos encima de un escenario defendiendo una historia y sea ópera, zarzuela o lo que sea, no solo defiendes la parte vocal. Esta tiene que estar al servicio de contar la historia, y los recursos que obtenemos a lo largo de nuestra carrera tenemos que ponerlos con ese fin, contando la historia con la música."

Puedes comprar tus entradas para ENTRE SEVILLA Y TRIANA aquí.