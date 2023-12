BWW TV: Gerónimo Rauch y Pareli interpretan “Have Yourself a Merry Little Christmas”

Gerónimo Rauch (EL FANTASMA DE LA ÓPERA) se ha unido a la cantante Pareli para interpretar su particular versión del clásico villancico Have Yourself a Merry Little Christmas y así vestir estas fiestas navideñas.

El tema forma parte del disco Red Green and White Christmas de la cantante, que hace un repaso por villancicos clásicos dándoles su toque personal.

Puedes escuchar Have Yourself a Merry Little Christmas a continuación: