BWW Special: Desde La Ventana de Pasek y Paul

Los próximos 6 de mayo en Madrid y 13 de mayo en Barcelona, seis de los mayores nombres del Teatro Musical en nuestro país homenajearán a Pasek y Paul y a su carrera con el concierto DESDE MI VENTANA.

Laura Enrech, Marina Pastor, Dídac Flores, Jana Gómez, Adrián Salzedo y Marc Flynn prestarán su talento y su voz a las canciones de esta pareja de creadores que han revolucionado el Teatro Musical moderno.

Benj Pasek escribe las letras y Justin Paul la música, pero han decidido desde el principio compartir los créditos para los dos elementos de sus canciones. Aunque su sensibilidad musical es contemporánea, sus raíces están en el musical tradicional, y su sonido está en el límite entre las show tunes de siempre y el pop. Quienes les conocen aseguran que lo mejor de ellos es que saben lo que hacen y por qué lo hacen. Son parte del cambio en las reglas del juego que vive Broadway ahora mismo.

Su primer musical original DEAR EVAN HANSEN, una emocionante historia que explora la vida de un adolescente con problemas de ansiedad en la era de las redes sociales, se estrenó en Broadway a finales de 2016, pocos días antes de que la primera película musical en la que participaban como letristas, LA LA LAND, llegase a los cines. Ambos trabajos han recibido innumerables premios (6 Premios Tony para HANSEN y 6 Oscars para LA LA LAND) y les han posicionado como los nuevos favoritos del Teatro y Cine Musical.

Menos de un año después estrenaban EL GRAN SHOWMAN, una película familiar que si bien no encandiló a la crítica, se metió al público en el bolsillo, y el único punto en común que encontraron fue la indudable calidad y belleza de sus canciones, entre las que se encuentra el megaéxito This Is Me, que ganó el Globo de Oro a Mejor Canción y estuvo nominada a la misma categoría en los Oscar.

En apenas unas semanas podremos disfrutar de su trabajo en la nueva ALADDIN, en la que han colaborado con Alan Menken.

LOS INICIOS - In The Middle Of a Moment

La historia del Teatro Musical está llena de parejas de autores y compositores. Incluso antes de graduarse en la Universidad de Michigan, Benj Pasek y Justin Paul, o Pasek y Paul, como se habían bautizado ellos mismos, ya pusieron sus nombres en la lista.

Benj y Justin se conocieron el verano antes de entrar en la universidad, en unas jornadas de orientación educativa, y conectaron rápidamente gracias a su sentido del humor en común, su pasión por el trabajo de Jason Robert Brown y su obsesión con MERRILY WE ROLL ALONG. De hecho, su primer conjunto de canciones en común, EDGES, alude a una frase de MERRILY. Pasek quería grabar algunas canciones que había escrito en los últimos años de instituto y reclutó a Paul como arreglista y pianista. Así comenzó su estrecha colaboración.

Tuvieron un primer intento de musical original adaptando el libro de Roald Dahl JAMES AND THE GIANT PEACH, que se montó en Goodspeed Musicals, en Connecticut, lugar de nacimiento de musicales como Annie o El Hombre de la Mancha. Aunque están orgullosos de ese trabajo, y aún se representa en pequeños teatros, los herederos de Dahl han decidido restringir las producciones profesionales para dar paso a otra adaptación. También adaptaron a musical la película de 1991 DOGFIGHT, que se presentó en el Off de Broadway, en el Second Stage, y aunque recibió muy buenas críticas, no fue suficiente para dar el salto a Broadway. Finalmente, cuando el primer compositor de la versión musical de la película A CHRISTMAS STORY (Historias de Navidad, 1983) dejó el proyecto, entraron ellos y después de hacer gira por toda Norte América, el musical llegó a Broadway en 2012, consiguiendo una nominación en los Tony a la Mejor Partitura.

SMASH - Rewrite The Story

Robert Greenblatt, presidente de NBC Entertainment, considera que son el futuro del musical, en la pantalla y en el escenario. Les contrató para componer 3 canciones para la serie SMASH, y quedó tan satisfecho con su trabajo que ahora es uno de los co-productores de DEAR EVAN HANSEN.

En la segunda temporada de esta serie sobre la industria del musical en Broadway, NBC incluyó un grupo de nuevos compositores, incluyendo a Joe Iconis, Drew Gasparini, y también Pasek & Paul. "Era una cantidad de material demasiado grande para los autores de la primera temporada, Marc Shaiman y Scott Wittman," explica Jeremy Jordan, que daba vida a Jimmy Collins, un autor debutante, en la serie. "Quisieron ampliar estilos y así Jimmy, mi personaje, tenía un rango más amplio". Para la serie Benj y Justin compusieron los temas - 'Caught In The Storm', 'Rewrite The Story' y 'Original'.

LA LA LAND y DEAR EVAN HANSEN - Waving Through a Window

Algunos de los más célebres mentores de Pasek & Paul han sido Jeff Marx, autor de AVENUE Q, o Lynn Ahrens y Stephen Flaherty, autores de RAGTIME, que acogieron al dúo en la beca Dramatists Guild, gracias a la cual pudieron asistir al desarrollo del musical NEXT TO NORMAL. Así fue como Pasek & Paul conocieron a Michael Greif, que ahora es el director de DEAR EVAN HANSEN.

HANSEN nació de una experiencia de Pasek, que vio en su instituto cómo la comunidad entera reaccionaba a la repentina muerte de uno de los estudiantes, cómo todos, incluyéndose a el mismo, decían haberle conocido muy bien cuando realmente no era así. Pasek & Paul habían hablado durante años sobre esta idea con una de los productoras de DOGFIGHT y fue ella, Stacey Mindich, quien les presentó al dramaturgo Steven Levenson, que terminó siendo el autor del libreto, aportando una narrativa a la idea original de la pareja. El show se desarrolló en diferentes producciones, primero en Washington (2015) y luego en el Second Stage Off Broadway (2016), con un Ben Platt en estado de gracia, un joven de 23 años que ya había participado en DANDO LA NOTA.

El director de LA LA LAND, Damien Chazelle, también cayó rendido a los pies de estos dos jóvenes compositores. Aunque en un primer momento buscaba letristas con una larga experiencia para escribir las letras de las canciones de Justin Hurwitz para el film, Pasek & Paul le propusieron las letras para una canción llamada 'City Of Stars'. Rápidamente se convirtió en el himno de la película. "Era tremendamente obvio que habíamos dado con unos chicos que son una mina. Valen su peso en oro. Y les contratamos de inmediato", asegura Chazelle en una entrevista para BroadwayWorld.

THE GREATEST SHOWMAN - The Greatest Show

Por pura coincidencia, en 2013 los dos compositores estaban en Los Ángeles en una reunión con FOX cuando les propusieron embarcarse en una película musical dirigido por un director debutante llamado Michael Gracey. Este visionario tenía la idea de retratar a Barnum como el hombre que fue: un empresario con la personalidad de Steve Jobs o Jay-Z, en su época, y que inventó el Circo Americano. La intención del director era que el film tuviera música contemporánea y cuando Pasek & Paul le presentaron dos canciones automáticamente fueron fichados para THE GREATEST SHOWMAN.

"Michael quería unir dos mundos: el del teatro musical - con libreto, canciones que ayudasen a la narrativa - en equilibrio con un sonido musical que estuviera influenciado por música de hoy en día. No algo para la radio, sino que la producción musical tuviera referencias a Billy Joel, a Elton John, a Ingrid Michaelson, a Beyoncé, a Adele, y que aun así contasae una historia", relata Justin Paul para BroadwayWorld.

ALADDIN - Friend like Me

En apenas unas semanas se estrena el remake en acción real del clásico de Disney ALADDIN, en el cual han colaborado con el legendario Alan Menken para escribir nuevas canciones y reescribir y expandir algunos de los clásicos.

En apenas unos años, han alcanzado la cima del Musical contemporáneo, y no parece que vayan a bajar de ahí pronto. Nosotros no podemos esperar a ver qué trabajos nos traerán a lo largo de la extensa carrera que tienen por delante.

Consigue tus entradas para Madrid aquí y para Barcelona aquí.





Related Articles Shows View More Spain Stories