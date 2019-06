BWW Interview: Juan Caballer nos habla sobre WEST SIDE STORY en Chicago

Hoy charlamos con Juan Caballer, actor catalán que, con tan solo 25 años, ya lleva a sus espaldas quince musicales representados en Estados Unidos, país en el que vive desde que tenía 18 años. Actualmente, representa el musical WEST SIDE STORY en el "Lyric Opera" de Chicago, interpretando el papel de Tiger , y siendo cover de Chino.

BWW: Hola Juan, antes que nada empecemos por el principio. Eres de Barcelona, ciudad en la que se han representado grandes musicales y con mucha cultura teatral; ¿qué fue lo que te motivo a comenzar este camino dentro del teatro musical?

JC: De pequeño mi familia siempre me llevaba al teatro. Desde que vi PETER PAN, EL MUSICAL a los 6 años en Barcelona me quede enamorado. FAMA, SIETE NOVIAS PARA SIETE HERMANOS, CANTANDO BAJO LA LLUVIA... Siempre que venia un musical a Barcelona tenia que ir a verlo. También tuve la suerte que en mi escuela uno de los profesores de ingles empezó un programa extraescolar para hacer musicales y yo siempre hacia de protagonista. Allí es cuando descubrí lo feliz que era en un escenario y donde mi pasión por los musicales se empezó a cultivar.

BWW: ¿Cuáles fueron los primeros pasos en cuanto a formación?

JC: Empecé mi formación en la escuela Coco Comín de Barcelona a los 14 años en el programa de "Pre Comedia Musical". Allí es donde hice mis primeras clases de canto y de baile. Me encantaba ir allí cada Viernes y Sábado y tenia muchas ansias por aprender. Tengo muy buenos recuerdos de mis tardes en Coco Comín y estoy muy agradecido a mis profesores que me dieron una muy buena base pero si que llego un punto que noté que si de verdad quería dedicarme a esto tenia que ir a los Estados Unidos para estudiar. Así que al cumplir los 18 me fui a Los Ángeles a estudiar la carrera de Teatro Musical en AMDA (American Musical and Dramatic Academy).

BWW: Hace seis años llegó el momento de embarcarte en la aventura de "cruzar el charco", ¿fue muy duro el comienzo en un país tan distinto?

JC: Pues no mucho, la verdad. De hecho estaba muy impaciente para estudiar allí. Mis profesores eran actores que habían sido el Fantasma en EL FANTASMA DE LA ÓPERA y Glinda en WICKED, así que yo estaba en mi gloria. Mirando atrás si que veo que fue un gran paso a los 18, pero entonces tenia tanta ambición que me incorpore muy rápidamente. También era la primera vez que estaba rodeado por compañeros que compartían los mismos intereses que yo. Tenia un buen nivel de ingles y me centre mucho en reducir mi acento para poder interpretar papeles americanos.

BWW: "SISTER ACT", "SATURDAY NIGHT FEVER" o "BIG FISH" son algunos de los títulos en los que has podido trabajar, ¿como ha sido esta experiencia, y que te has llevado de cada una de ellas para tu trabajo en el día a día?

JC: Ahora mismo estoy haciendo mi quinceavo musical profesional y de cada experiencia tengo muy buenos recuerdos. Cuanto más trabajo, más aprendo y no solo de los musicales que hago sino de con quien trabajo. Este verano, por ejemplo, también hice otra producción de West Side Story con Robert LaFosse y Nicholas Garr. Ellos trabajaron directamente con Jerome Robbins y incluso le ayudaron a montar producciones así que conocen su coreografía exactamente con el quería que se hiciera. Y aprender West Side Story de ellos fue un gran regalo para mi. Igual que con Julio Monge que ha montado la producción que estoy haciendo ahora. Alguien con quien me gusta mucho trabajar es Josh Rhodes (Coreógrafo de Broadaway). He tenido el placer de trabajar con el varias veces y el hombre es un genio. La ultima vez fue en una producción de Evita en el que reinvento el musical completamente. Fue espectacular.

BWW: ¿Ves muy diferente la forma de trabajar en América con la de España?

JC: Nunca he trabajado en España porque me mude justo al cumplir los 18 así que no puedo comparar.

La producción de West Side Story que se representa actualmente en el 'Lyric Opera' de Chicago

BWW: Centrémonos en tu proyecto actual, el musical "WEST SIDE STORY", que ahora mismo también se está representando en España. ¿Qué nos puedes contar de esta producción?

JC: Es una producción dirigida por Francesca Zambello a lo grande. El teatro es enorme, tiene 3,600 asientos y tenemos una orquestra de 43 músicos dirigida por James Lowe. Corey Cott, conocido por protagonizar Newsies y Banstand en Broadway hace de Tony y la soprano Mikaela Bennet hace de Maria. En esta producción, como el argumento aun es pertinente hoy en día, esta diseñada en la actualidad, no en los años 50. Anita y María llevan pantalones, las pandillas llevamos tatuajes y los Jets no solo son Americanos de raza blancos, también tenemos Jets asiáticos y afroamericanos. Igual que la versión en España utilizamos la coreografía original de Jerome Robbins de la mano de Julio Monge, que trabajó con Jerome Robbins en Jerome Robbins BROADWAY. Es una producción que respeta la versión original pero esta actualizada para un publico de hoy en día.

BWW: ¿Cómo es el día a día de un actor de musicales?

JC: Los actores de musicales somos atletas. Hacer 8 shows cada semana es como correr una maratón. Para mi es muy importante estar hidratado durante el día ya que lo sudare todo durante el primer acto, ir al gimnasio antes del show para estar mas activo antes de estirar y asegurarme que mi voz este lista. En USA no es obligatorio hacer calentamientos vocales y de cuerpo conjuntos antes del show así que es nuestra responsabilidad estar listos antes del show. Siempre voy al teatro 45 minutos antes de cada función: 15 minutos para aplicar o corregir los tatuajes falsos, 15 minutos para prepararme y vestirme y los últimos 15 minutos tenemos "fight call" donde hacemos todas las peleas de combate escénico despacio antes de hacerlas al 100% durante la función. También durante el descanso practicamos la ultima escena con Anita para que la actriz (Amanda Castro) se sienta cómoda.

BWW: Interpretas a Tiger, pero también eres el cover de Chino, ¿cómo es de diferente el trabajo de un actor cuando también es cover de otro personaje?

JC: Lo divertido en esta producción para mi es que Tiger es un Jet y Chino es un Shark, así que si actúo como Chino cambio de pandilla esa noche. Hacer de cover es muy interesante para mi porque quieres darle un toque personal al personaje pero no puedes cambiar el ritmo de la función. Tienes que saber donde esta en el escenario en cada segundo y no es algo que puedes cambiar o no estarás iluminado. Tu trabajo es asegurarte de que los otros actores puedan tener el mismo show pero siempre dándole tu toque personal al personaje.

BWW: ¿Próximos proyectos? ¿Te veremos algún día por España?

JC: Voy a hacer otro musical este verano pero aun no puedo anunciar nada. Me encantaría poder actuar en España, cuando vea una oportunidad buena o un personaje que me gustaría interpretar volveré. De momento me estoy centrando en seguir actuando por los Estados Unidos.

BWW: ¿Cual es el musical favorito de Juan Caballer? ¿Por qué?

JC: Hay demasiados, pero seguramente BRIDGES OF MADISON COUNTY. La partitura de Jason Robert Brown es impresionante. Lo fui a ver unas cuatro veces cuando vivía en Los Ángeles.

BWW: ¿Algún musical del que te gustaría formar parte en un futuro?

JC: Me encanta crear musicales nuevos. Pude hacer un out-of-town en Los Ángeles del musical Empire sobre la construcción del Empire State Building y fue una de mis mejores experiencias. Asi que me encantaría poder seguir creando musicales nuevos.

BWW: Muchísimas gracias por atendernos, seguiremos atentos a tus próximos pasos.

JC: Muchas gracias a ti!





Related Articles