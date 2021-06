BWW INTERVIEWS: Hablamos con el cast de IN THE HEIGHTS

A falta de dos semanas para su estreno en España, hablamos con el elenco de IN THE HEIGHTS, la adaptación cinematográfica del musical homónimo escrito por Lin Manuel Miranda. El filme está dirigido por Jon M. Chu y está protagonizado por Anthony Ramos, Melissa Barrera, Corey Hawkins y Leslie Grace.

Rodada en el barrio que le da nombre, la película relata la vida de Washington Heights, un barrio de Nueva York habitado por inmigrantes que llegaron al país en busca de su gran sueño y que ahora se enfrentan a la gentrificación. Anthony Ramos, que da vida a Usnavi, comenta que "es muy especial rodar en las calles, la música salía de los coches y podías oler el arroz con habichuelas y el pollo del restaurante de la esquina". Daphne Rubin-Vega, que interpreta a Daniela, añade que "rodar en la localización real le añade un elemento mágico al filme".

Los protagonistas del largometraje, más que los vecinos del barrio, son los sueños por cumplir que tienen todos y cada uno de ellos. "Recuerdo lo que se siente al estar en tu habitación soñando con ser un director de cine y teniendo a una comunidad al otro lado de la ventana retándote a ir más allá y soñar a lo grande" comenta Chu.

Lin-Manuel Miranda hacía referencia a las familias que se han creado en torno a IN THE HEIGHTS, en primer lugar la del elenco original del musical Broadway, donde interpretó a Usnavi, y, en segundo lugar, la del cast del filme. "Es muy emocionante ver a mi elenco de Broadway gritar viendo el final del primer número musical de la película" comenta Miranda, a quien veremos en pantalla, esta vez como el Piraguero. "Amenacé a Lin con eliminar la canción "Piragua" si no la cantaba él" recuerda entre risas Quiara Alegría, la guionista.

Sobre este personaje, Miranda señala que "ha sido muy divertido experimentar el musical desde otra perspectiva, cuando lo escribí, tenía la edad de Nina". Además, aclara que este Piraguero está muy ligado a su abuelo, "fue el único miembro de mi familia que no pudo disfrutar de IN THE HEIGHTS". Es por esto por lo que veremos al compositor portorriqueño llevando las gafas de su abuelo al cuello y su pipa asomando de su bolsillo.

Olga Merediz, que da vida a Abuela Claudia, ha formado parte de las dos familias de las que hablaba Miranda. "He trabajado con Lin en Broadway y hacerlo ahora otra vez ha sido una experiencia por la que solo puedo estar agradecida".

Por supuesto, ha habido dificultades, como la de tener que grabar el número musical de "Carnaval del Barrio", que dura ocho minutos, en un solo día de rodaje. "Sabíamos que iba a ser difícil, de hecho, aún nos duele la espalda de cargar con el peso de la película, pero sabíamos que valía la pena" señala Chu. Además, ha añadido que "lo importante era que el resultado fuese real, no tanto que se pareciese a la producción de Broadway".

Sobre la experiencia que tendrá el filme para el público, Corey Hawkins, que da vida a Benny, comenta que "ver esta película en el cine te hace conectar a nivel humano con gente que no se parece en nada a ti". Además, añade que el filme es para aquellos que no se sienten vistos, independientemente de su raza o etnia puesto que "si gana uno, ganan todos".

Finalmente, Melissa Barrero, que interpreta a Vanessa, comentaba que "este es el momento perfecto para esta película. Es el momento de que la comunidad (latina) se adueñe de la película, es el momento de que se sienta vista y se sienta orgullosa".

IN THE HEIGHTS se estrena en España el 18 de junio en cines. Aquí puedes disfrutar del tráiler del que promete ser el musical del verano.