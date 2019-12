BREAKING NEWS: SE ME ENAMORA EL ALMA inaugurará el Teatro Albéniz de Madrid

El 2019 toca a su fin y el famoso presentador de televisión se ha guardado un as en la manga para dar el bombazo a pocos días de terminar el año. Después de IBA EN SERIO y GRANDES ÉXITOS, Jorge Javier Vazquez producirá el musical de Isabel Pantoja llamado SE ME ENAMORA EL ALMA, que recorrerá los éxitos de la folclórica española.

Para este gran evento, que planea su estreno en la temporada 2020/2021, Jorge Javier ha conseguido que el Teatro Albéniz tenga ya su fecha de inauguración para septiembre del año que viene.

La vida de la cantante estará retratada sobre las tablas por primera vez en un musical con guión de Juan Carlos Rubio, que también dirigirá, y con dirección musical de Julio Awad. Las audiciones para el musical se convocarán dentro de muy poco.

Este gran musical no sólo será un espectáculo biográfico de la Pantoja sino que además incluirá referencias a musicales conocidos que resaltarán la singularidad y dramatismo de su vida, como el I'd Give My Life For You, de MISS SAIGON, en el que la protagonista cantará su amor por su hijo Paquirrin o El Tango de la Cárcel de CHICAGO.

Las entradas saldrán a la venta muy pronto.





Related Articles Shows View More Spain Stories

More Hot Stories For You