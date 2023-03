Alfonso Casado dirigirá el concierto benéfico DE BROADWAY A HOLLYWOOD en Sevilla

Las grandes voces del West End Londinense, protagonistas de espectáculos como WICKED, EL FANTASMA DE LA ÓPERA, LOS MISERABLES, SWEENEY TODD y muchos más se unen en DE BROADWAY A HOLLYWOOD por una causa solidaria a beneficio de la Asociación Nacional AFAR. Un espectáculo único que tendrá lugar el próximo miércoles 17 de mayo de 2023 a las 20:00 en el Cartuja Center de Sevilla.

Louise Dearman (WICKED, GUYS AND DOLLS, EVITA...), Bradley Jaden (WICKED, LES MISÉRABLES, SHREK, GHOST...), Gerónimo Rauch (LES MISÉRABLES, PHANTOM OF THE OPERA, CHICAGO, JESUCRISTO SUPERSTAR...) y Jeremy Secomb (LES MISÉRABLES, PHANTOM OF THE OPERA, SWEENEY TODD, SISTER ACT...) compartirán escenario con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla bajo la dirección musical de Alfonso Casado Trigo (LES MISÉRABLES, MISS SAIGON, PHANTOM OF THE OPERA, OLD FRIENDS...).

DE BROADWAY A HOLLYWOOD es un concierto sinfónico que recorrerá la historia del teatro musical más clásico de Broadway y las películas de musicales de Hollywood - melodías de CANTANDO BAJO LA LLUVIA, WEST SIDE STORY, LOS MISERABLES O EL FANTASMA DE LA ÓPERA, se darán la mano con títulos más modernos como HA NACIDO UNA ESTRELLA, EL GRAN SHOWMAN, MOULIN ROUGE O LOS PUENTES DE MADISON - con arreglos musicales hechos especialmente para la ocasión.

En palabras de Alfonso Casado, director musical - "oíremos de la mano de las mejores voces del teatro musical versiones nunca oídas de estos títulos donde el foco estará puesto por encima de todo en la increíble calidad vocal de nuestros artistas y la riqueza de la música que interpretaremos junto a la ROSS. Me enorgullece poder traer a Sevilla a grandes artistas que normalmente sólo se pueden disfrutar en el West End con los que me une una gran amistad y valoran muchísimo el sentido solidario de este concierto único."

Este concierto tiene además un carácter muy humano y solidario, ya que todos los beneficios recaudados por la taquilla y patrocinios irán destinados a colaborar en el apoyo y difusión de la obra de la asociación Nacional AFAR, de Alcalá de Guadaíra, ciudad de nacimiento de Alfonso, "cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de personas socialmente vulnerables o en riesgo de exclusión social, al objeto de favorecer su inclusión social" (https://www.afar.es)

La dirección de escena correrá a cargo de Víctor Conde (VENUS, THE HOLE, LA RATONERA...) y el diseño de sonido de Nic Gray (LES MISÉRABLES, MISS SAIGON, PHANTOM OF THE OPERA...).

Las entradas estarán próximamente a la venta en la página web de afar (www.afar.es) y los canales de venta propios del Cartuja Center en Sevilla.