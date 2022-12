4 villancicos que no sabías que compusieron artistas de Broadway

Aparte de '25 de diciembre' o 'Campana Sobre Campana', hay standards de estas fechas tan señaladas que escribieron compositores de Broadway. Repasamos cinco de ellas, que querrás añadir a tu playlist navideña.

1. "Baby, It's Cold Outside": Musica y Letras de Frank Loesser

Loesser es conocido por los muy musicaleros por su trabajo en GUYS AND DOLLS y HOW TO SUCCEED IN BUSINESS. Pero antes de Broadway, en los años 30 y 40 el autor ya compuso para películas de Hollywood. En 1944 escribió esta canción que ya es un clásico navideño, y que primero estrenó su pareja Lynn Garland en fiestas privadas hasta que acabó en el film NEPTUNE'S DAUGHTER.

2. "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!": Música de Jule Styne y letras de Sammy Cahn



Los dos artistas no trabajaron muchas veces juntos en Broadway, salvo en HIGH BUTTON SHOES en 1947. Styne por su parte si que tuvo una larga carrera, y es el compositor detrás de GYPSY, FUNNY GIRL y SUGAR, entre otros. Ambos publicaron la canción como single en 1945, y al año siguiente lo estrenó Vaughn Monroe. Múltiples artistas lo han versionado, desde Doris Day a Carly Simon, y es un favorito de los álbumes de Navidad.

3. "White Christmas": Música y letras de Irving Berlin

Todos recordamos el himno más asociado al mundo de Broadway, 'There's No Business Like Showbusiness', del musical ANNIE GET YOUR GUN. Pero Irving Berlin también es responsable de melodías del cancionero americano como este villancico que los fans de musicales asocian al film y musical, pero que en 1941 Bing Crosby estrenó como single, y que a día de hoy ostenta el récord Guinness mundial del single más vendido de todos los tiempos. Traducido a todos los idiomas, Oh Blanca Navidad en España es una canción compuesta por uno de los autores más populares de musical americano.

4. "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas": Música y Letras de Meredith Wilson

Más conocido por ser el autor de THE MUSIC MAN, Wilson escribió muchos hits antes de llegar a Broadway. Por ejemplo, en 1951 lanzó este single que al poco tiempo fue versionado por grandes artistas como Perry Como o Bing Crosby. A día de hoy, una de las versiones más conocidas es la de Michael Bublé.

¡Felices Fiestas a Todos y Todas!