TOP 5: Lo mejor de Marvin Hamlisch

Un día como hoy, nacía el compositor, director y pianista estadounidense Marvin Hamlisch, conocido por ser el compositor de A CHORUS LINE y un EGOT winner, es decir, uno de los únicos 16 artistas que han conseguido ganar hasta el día de hoy los cuatro premios fundamentales del espectáculo en América: Un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Por ello, en el día de su cumpleaños, queremos hacer un repaso de su biografía, y presentar cinco de sus canciones más cañeras.

Hamlish fue un niño prodigio de familia vienesa y judía, hijo de un director de orquestra y acordeonista. A los cinco años empezó a tocar el piano, y a los siete fue aceptado en la Juilliard School of Music. Su primer trabajo fue como pianista para FUNNY GIRL con Barbra Streisand, y su segundo como músico en las fiestas del productor Sam Spiegel. Este último trabajo lo condujo hacia su primera composición cinematográfica, THE SWIMMER.

Después de eso, colaboró varias veces con Liza Minnelli y Quincy Jones, trabajó para películas como TOMA EL DINERO Y CORRE (Take the money and run) de Woody Allen, e hizo adaptaciones del ragtime de Scott Joplin para la película THE STING.

5. The way we were, THE WAY WE WERE

En 1973, obtuvo dos premios Óscar y dos Grammy por THE WAY WE WERE. Aquí podemos escuchar una versión cantada por Barbra Streisand, la actriz principal de la película:

4. The column, SWEET SMELL OF SUCCESS

En 1957, el compositor diseñó la música de THE SWEET SMELL OF SUCCESS, un musical que cuenta la historia de un columnista de diario muy influente (basado en el columnista neoyorkino Walter Winchell) que usa sus contactos para arruinar la relación de su hermana con un hombre que le parece inapropiado. Por este trabajo estuvo nominado a los Tony y a los Drama Desk Awards.

3. They're playing our song, THEY'RE PLAYING OUR SONG

La relación entre Hamlisch y Carole Bayer Sager inspiró el argumento de THEY'RE PLAYING OUR SONG (1978), una historia sobre un compositor algo chistoso y una letrista poco convencional que mantienen una relación molesta, por lo que ambos se someten a una serie de pruebas y de obstáculos antes de encontrar el amor verdadero.

2. What I did for love, A CHORUS LINE

Hamlisch consiguió un Tony por A CHORUS LINE, la obra que ganó el Premio Pulitzer, 9 premios Tony, y alcanzó más de 6000 representaciones en Broadway entre 1975 y1990. Hasta el año 2011, fue el musical con mayor cantidad de representaciones en la historia.

Qué hice por amor (What I did for love) es una de sus más emotivas canciones, y ha sido interpretada por Antonio Banderas y Laura Benanti en su gira por España.

1. One, A CHORUS LINE

En esta escena de la película homónima basada en el musical (1985), podemos ver el número más icónico del show, One, con una puesta en escena espectacular.