Gabi Hartmann comes to Teatro da Trindade in March. The performance is set for 26 March.

Quando Jesse Harris – mentor de Norah Jones, Melody Gardot e de Madeleine Peiroux – se propôs produzir o seu primeiro álbum – editado em 2023, Gabi Hartmann vê aí a possibilidade de “juntar tudo o que sou”, diz ela – o amor por Billie Holiday e por Lhasa de Sela, a amizade pelo flautista sudanês Ghandi Adam e pelo guitarrista guineense Abdoulaye Kouyaté, as suas influências latinas, a admiração pelo enorme crooner Henri Salvador, as recordações de viagens em África.

Passando do inglês ao árabe, do português ao francês, aborda nas suas canções temas muito pessoais ou até políticos, como a sorte e o destino dos migrantes no Mediterrâneo. O seu timbre é quente e preciso, entre o elegante e o melancólico. A sua música é plena de cores variadas, recusando restrições. Uma viagem entre o jazz, a bossa nova e a soul.