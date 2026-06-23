Review Roundup: THE LOVED ONES at Irish Repertory Theatre
By: A.A. Cristi
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MENAFEE | Stage & Film Summer Season at Marist University
Marist University Symphonic Hall (7/25-7/25)
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EN EL TIEMPO DE LAS MARIPOSAS
Repertorio (1/07-12/31)
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TRIP AROUND THE SUN | Stage & Film Summer Season at Marist University
Marist University Symphonic Hall (7/26-7/26)
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bala.fruta./bullet.fruit | Stage & Film Summer Season at Marist
Marist University Symphonic Hall (7/11-7/11)
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THE DEATH CHRONICLES (portraits)|S&F Summer Season at Marist
Marist University Symphonic Hall (8/01-8/01)
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Hadid
59E59 Theatres (7/10-7/21)
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WHISTLE DOWN THE WIND | Stage & Film Summer Season at Bardavon
Bardavon 1869 Opera House (7/31-7/31)
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LA CASA DE BERNARDA ALBA
Repertorio (11/15-12/31)
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LA GRINGA
Repertorio (2/08-12/31)
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PAPER MENAGERIE | Stage & Film Summer Season at the Bardavon
Bardavon 1869 Opera House (7/19-7/19)