KURIOS - CABINET OF CURIOSITIES a ROMA TOR DI QUINTO

Torna in Italia il Cirque du Soleil con KURIOS - Cabinet Of Curiosities, una nuova produzione mai rappresentata nel nostro paese. Lo show ha debuttato a Londra alla Royal Albert Hall e vanta un cast di 49 artisti provenienti da 17 paesi diversi, alcuni dei quali sono in tournée con il Cirque du Soleil da oltre 15 anni. Più di 8.000 costumi e 426 oggetti di scena sono stati realizzati per questa produzione, la 35esima dal 1984.

La stampa è stata invitata ad assistere all'elevazione del maestoso tendone nel grande piazzale di Tor Di Quinto a Roma, dieci giorni prima dell'inizio delle rappresentazioni.

Questo tendone dai casuali ma simbolici colori giallo e blu, già utilizzato nel continente americano, è stato portato per la prima volta in Europa. Sino ad ora nel nostro continente, l'organizzazione aveva sempre utilizzato tendoni bianchi. Nelle sequenza di foto foto un assaggio dell'elevazione del tendone.

Oltre centoventi lavoratori tra dipendenti venuti dall'America e forze lavoro locali hanno sollevato la circonferenza del tendone dinanzi ad un selezionato gruppo di giornalisti, salutato alla fine da un caloroso applauso.

Con la produzione dei partner italiani partner italiani Show Bees e Vivo Concerti, dopo la prima del 21 marzo, le repliche continueranno fino al 21 aprile.Lo show di Cirque du Soleil Entertainment Group, si sposterà poi a Milano a Piazzale Cuoco da mercoledì 10 maggio 2023 a domenica 25 giugno.

Cirque du Soleil ha ridefinito il modo in cui il mondo vede il circo; dal talento di una piccola città a un nome familiare. Con sede a Montreal (Qc), l'organizzazione canadese è diventata leader globale nell'intrattenimento dal vivo con la creazione di esperienze coinvolgenti e iconiche di livello mondiale, in 6 continenti. Cirque du Soleil ha sviluppato una connessione con il pubblico grazie alla sua genuinità, umanità e inclusività. Cirque du Soleil ha il privilegio di lavorare con artisti provenienti da 64 paesi che riescono a dare vita al loro estro sui palcoscenici di tutto il mondo. L'azienda mira ad avere un impatto positivo sulle persone, sulle comunità e sul pianeta con i suoi strumenti più importanti: la creatività e l'arte. Nel corso degli anni, più di 220 milioni di persone sono state ispirate, in oltre 70 paesi diversi.

