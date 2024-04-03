Ben Folds Adds New Dates To His Paper Airplane Request Tour

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By: Apr. 03, 2024
Ben Folds Adds New Dates To His Paper Airplane Request Tour
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Emmy-nominated, multi-platinum-selling music artist Ben Folds has announced more summer shows are being added to the return of his popular “Paper Airplane Request Tour,” with new stops in all regions of the US.

What initially began years ago as a request for songs as encores will once again be a central element in Folds' shows when he engages audiences to make their song requests via paper airplanes.

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Tour Dates

MAY

30 – CHARLESTON, SC – CHARLESTON MUSIC HALL

31 – AUGUSTA, GA – BELL AUDITORIUM

 

JUNE

1 – PEACHTREE CITY, GA – THE FRED

2 – PELHAM, TN – THE CAVERNS

4 – CHARLOTTE, NC – BELK THEATER

6 – SAVANNAH, GA – DISTRICT LIVE

7 – VIRGINIA BEACH, VA – SANDLER CENTER FOR THE PERFORMING ARTS

8 – ROCKY MOUNT, VA – HARVESTER PERFORMANCE CENTER

9 – PITTSBURGH, PA – 3 RIVERS ARTS FESTIVAL

11 – RICHMOND, VA – LEWIS GINTER BOTANICAL GARDEN

21 – LOWELL, MA – LOWELL SUMER MUSIC SERIES

22 – GREAT BARRINGTON, MA – THE MAHAIWE PERFORMING ARTS CENTER

23 – HAMMONDSPORT, NY – POINT OF THE BLUFF CONCERT PAVILION

25 – KENT, OH – THE KENT STAGE

27 – TOLEDO, OH – PERISTYLE THEATER

28 – POTESKEY, MI – BAY VIEW JOHN M. HALL AUDITORIUM

29 – KALAMAZOO, MI – KALAMAZOO STATE THEATRE

 

JULY

*12 – SOUTH BURLINGTON, VT – HIGHER GROUND BALLROOM

*13 – PLYMOUTH, MA – PLYMOUTH MEMORIAL HALL

*14 – WESTHAMPTON BEACH, NY – WESTHAMPTON BEACH PERFORMING ARTS CENTER

*16 – NASHVILLE, IN – BROWN COUNTY MUSIC CENTER

*17 – LEXINGTON, KY – LEXINGTON OPERA HOUSE

*18 – KNOXVILLE,TN – TENNESSEE THEATRE

*20 – WILMINGTON, NC – GREENFIELD LAKE AMPHITHEATER

30 – BOISE, ID – MORRISON CENTER

*31 – LAYTON, UT – EDWARD A. KENLEY CENTENNIAL AMPHITHEATER

 

AUGUST

2 – STEAMBOAT SPRINGS, CO – STRINGS MUSIC PAVILION

5 – BOULDER, CO – CHAUTAUQUA AUDITORIUM

6 – BEAVER CREEK, CO – VILAR PERFORMING ARTS CENTER

*7 – PUEBLO, CO – PUEBLO MEMORIAL HALL

*8 – AMARILLO, TX – GLOBE-NEWS CENTER FOR THE PERFORMING ARTS

*10 – WICHITA, KS – THE COTILLION

*11 – DES MOINES, IA – HOYT SHERMAN PLACE

*13 – DAVENPORT, IA – CAPITOL THEATRE

*15 – BLOOMINGTON, IL – BLOOMINGTON CENTER FOR PERFORMING ARTS

*17 – SPRINGIFLED, MO – GILLIOZ THEATRE

*18 – ST. LOUIS, MO – THE FACTORY

 



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