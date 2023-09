TROVADORES DEL JAZZ estrena su segunda temporada

El próximo lunes 25 de septiembre se estrenará en el Teatro Arlequín Gran Via la segunda temporada de TROVADORES DEL JAZZ, que podrá verse hasta el próximo 18 de diciembre.

La función está protagonizada por Gonzalo Alcain y Susan Martín y hace un viaje al pasado para homenajear los clásicos del jazz de los años 50.

Gonzalo Alcain es un joven muchacho anclado a la música del pasado, quien utiliza habitualmente su imaginación para viajar en el tiempo y soñar que está en club de jazz de los años 50, donde sonaban los inolvidables «standards» de la música popular americana. En su mente materializa el club ideal y a sus artistas: Susan Martín, la «musa» del club, quien le invitará a cantar junto a ella mientras les acompaña el virtuoso

pianista Julio Martín.

Así comienza un trepidante espectáculo musical donde se evocan las bellas e inolvidables voces de los cantantes que acercaron el jazz más puro, al gran público a través de un estilo más fresco e innovador: Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Billie Holiday, Louis Amstrong, Nat King Cole, Nina Simone, Dean Martin, Edith Piaf o Fred Astaire.

Fly me to the moon, As time Goes by, Over the rainbow, I’ve got you under my skin o The Lady is a Tramp son solo alguno de los temas que podrás escuchar en este concierto diferente que te transportará a aquella época de contrastes, de sombras y de luces, de historias trágicas y de excelencia musical, de composiciones inolvidables y talento incomparable.