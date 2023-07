PHOTOS: Andrew Lloyd Webber visita THE PHANTOM OF THE OPERA en Italia

Andrew Lloyd Webber ha visitado la producción italiana de THE PHANTOM OF THE OPERA, una nueva versión reimaginada y protagonizada por Ramin Karimloo, que retoma su personaje tras haberse metido en la piel del Fantasma tanto en el West End como en producciones de diversos países e incluso en la representación del 25 aniversario en el Royal Albert Hall.

“Ha sido fantástico ver THE PHANTOM OF THE OPERA por primera vez en un escenario italiano y maravilloso poder verlo en el magífico Il Rossetti”. ha publicado el compositor en su cuenta de Instagram. “Felicidades a Ramin Karimloo y al increíble reparto de Broadwayitalia. Estoy deseando ver la producción en español que podrá verse en Madrid este año”.

EL FANTASMA DE LA ÓPERA se estrenará en el Teatro Albéniz el próximo 4 de octubre producido por LETSGO y protagonizado por Gerónimo Rauch, Talía del Val, Guido Balzaretti, Manu Pilas, Judith Tobella, Marta Pineda, Francisco Ortiz, Enrique R. del Portal, Omar Calicchio, Silvia Luchetti y Laura Martín. El reparto principal estará acompañado por un ensemble compuesto por Sergi Albert, Robert González, Alejandro Rull, Ezequiel Salman, Rubén López, Alberto Sánchez, William Magallanes, Laura Enrech, Lara Sagastizabal, Marina Brisa, Naiomi Weiler Lara, Xenia García, Paula Arévalo Sáez y Virginia Esteban. Hugo Ruiz, Natxo Núñez, Natalia Pascual y Natalia Delgado serán los swings de esta producción.