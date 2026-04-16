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Lei da Paridade | Quem tem medo da Igualdade? will come to Teatro Tivoli BBVA in May. The performance is set for 25 May.

Adriana, Leonor e Maria voltam aos palcos com um novo espetáculo ao vivo e uma nova pergunta simples, ainda que estranhamente polémica: quem tem medo da igualdade?

Entre discordâncias de estimação, teorias discutíveis e convicções muito firmes, as três sentam-se agora fora da redação do Expresso para conversar, discutir e mandar piadas duvidosas sobre o estado das coisas. O feminismo aparece, a cultura também, o quotidiano entra sem pedir licença e a igualdade anda pela sala a ver quem se enerva primeiro.

Com o apoio do Expresso, depois de mais de três anos de podcast, a Lei da Paridade troca os estúdios pelo palco e convida quem ouve a vir ver de perto um debate ao vivo, com convidadas especiais, perguntas inconvenientes, recomendações culturais e a já habitual combinação improvável: uma centrista da big pharma, uma esquerdista irremediável e uma liberal do tarot.

Prometemos desacordos saudáveis, humor pouco responsável e, como de costume, nenhum homem.