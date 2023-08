A Rainha Da Beleza De Leenane comes to Teatro Da Trindade in February. Performances will run 15 February - 31 March.

A ação desta peça passa-se toda dentro de uma casa, na pequena localidade de Leenane, na costa oeste da Irlanda.

Mãe e filha vivem nesta casa, numa relação doentia e de codependência. O isolamento a que estão sujeitas torna-se cada vez mais opressivo à medida que os dias passam. Maureen, a filha, é uma mulher solteira que ficou em casa para tomar conta da mãe, enquanto as suas duas irmãs conseguiram sair para viver as suas vidas e tentar um futuro. Mag, a mãe, é manipuladora e possessiva, com medo que a filha a abandone e a deixe sozinha.

O tempo passa e os rituais repetem-se até ao dia em que estas duas mulheres recebem a visita de Pato Dooley, um antigo pretendente de Maureenum que transporta o “sonho americano” e que está farto de trabalhar em Inglaterra e quer formar uma família, e do seu irmão mais novo, Ray Dooley, habitante da aldeia. A entrada em cena destas duas personagens vai fazer com que tudo mude, num jogo de subversão, espectativa, traição e mentira.