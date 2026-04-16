Russian Classical Ballet: EL LAGO DE LOS CISNES Will Come to Gran Teatro Nacional

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La elegancia y el lirismo del ballet clásico se hacen presentes en una de las obras más cautivadoras de todos los tiempos: El lago de los cisnes. Esta majestuosa producción es presentada por el Russian Classical Ballet, compañía internacional integrada por bailarines formados en las más prestigiosas academias de Rusia, cuna del ballet clásico, reconocida por su excelencia técnica, rigor artístico y profundo respeto por la tradición.

Con coreografías magistrales, vestuarios tradicionales y la inmortal música de Piotr Ilich Tchaikovsky, El lago de los cisnes transporta al espectador a un universo de magia y pasión, narrando la inolvidable historia de amor y sacrificio entre el príncipe Sigfrido y la princesa Odette, transformada en cisne por un hechizo maligno. Cada escena y cada movimiento reflejan la pureza, la disciplina y la sensibilidad que han convertido a esta obra en un pilar eterno del repertorio clásico.

En esta temporada, la producción contará con la participación estelar de Mark Chino, destacado bailarín clásico y solista internacional, formado en el riguroso sistema de danza ruso y graduado con honores de la Academia de Ballet del Bolshói. Su sobresaliente trayectoria incluye importantes reconocimientos en competencias internacionales, entre ellos la medalla de oro y el primer premio en la 13ª Competencia Internacional de Ballet Dancers and Choreographers en Moscú, consolidándolo como una de las figuras más relevantes de su generación.

Junto a él, Yaroslavna Kuprina, destacada bailarina clásica rusa y solista del Ballet del Teatro Bolshói de Moscú, dará vida al personaje de Odette/Odile con una interpretación de gran sensibilidad y virtuosismo. Graduada con distinción de la prestigiosa Academia Vaganova de Ballet, fue invitada directamente a integrar el elenco del Bolshói, donde participa en las más importantes producciones del repertorio clásico, distinguiéndose por su técnica refinada, musicalidad y poderosa proyección escénica.

Con una puesta en escena de alto nivel que representa lo más elevado del ballet clásico mundial, El lago de los cisnes se consolida, una vez más, como un referente absoluto de su género, ofreciendo una experiencia inolvidable para los amantes de la danza y el arte en su máxima expresión. Una oportunidad única para vivir la grandeza del ballet clásico en todo su esplendor.