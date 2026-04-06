Luz Katharine Will Perform at Gran Teatro Nacional

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Luz Katharine, cantante plena de fuerza y sensualidad, nos regalará una propuesta de música peruana con acentos aún inexplorados: judíos, gitanos y moriscos, perfumados por la magia de África y Oriente; moderna, sensible y llena de jolgorio.

Al Andalus en el Perú reúne el riquísimo mestizaje de la música popular peruana a través de los siglos. Este proyecto incluye a grandes figuras de la música peruana bajo la dirección del maestro Ernesto Hermoza, junto a María Elena Pacheco, Hugo Bravo y el multiinstrumentista Armando Becerra. ¿Sabían que la música peruana contiene formas árabes, gitanas y judías? Ahora no solo lo sabrán: ¡las disfrutarán!

Reseña del artista

Luz Katharine de George es cantante, investigadora, musicóloga e historiadora del arte por la Universidad de Ginebra. Se ha presentado en escenarios de Europa, Asia, África y Perú, y ha producido tres álbumes. Su disco Eros y Tantos, junto al legendario guitarrista Félix Casaverde, recibió dos menciones en los Latin Grammy Awards como Best New Artist y Best Folk Album. Representó al Perú en importantes eventos como el WOMEX World Music Expo y el Festival de Música Oriental, bajo el patrocinio de la UNESCO en Uzbekistán. Su sello personal se caracteriza por matices y sonidos judíos y moriscos en la música popular peruana; fruto de años de investigación, resalta el aporte de estas culturas en las artes y ciencias como base de la civilización hispanoamericana.