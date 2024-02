Daniela Darcourt Comes to Gran Teatro Nacional in March

Daniela Darcourt comes to Gran Teatro Nacional With Canto de mujer in March. Performances will take place 9-10 March.

Por primera vez la reconocida intérprete peruana Daniela Darcourt presentará un novedoso espectáculo teatral-musical denominado “CANTO DE MUJER” con un repertorio diferente al que nos tiene acostumbrados en homenaje a la mujer en el Gran Teatro Nacional los días sábado 09 y domingo 10 de marzo 2024.

En este espectáculo singular la cantante peruana nominada a los Latin Grammys hará gala de su gran calidad interpretativa con versiones y arreglos especiales hechos para este concierto exclusivo que incluye canciones icónicas que marcaron su vida personal e inspiraron su carrera profesional como lágrimas negras, Unbreake my heart, Sky Fall de Adele, temas de Luis Miguel, Dona Summer, entre muchos otros clásicos hispanos muy solicitados. Las dos galas, producidas por DEA EVENTOS prometen ser una experiencia memorable.