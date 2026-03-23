Bicentennial National Youth Symphony Orchestra Will Perform Beethoven at Gran Teatro Nacional

🎭 NEW! Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for & beyond. ✨ Sign Up

Continuando con su ciclo de conciertos “Las nueve sinfonías de Beethoven”, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario presenta las Sinfonías n.° 3 y n.° 4 de Ludwig van Beethoven, bajo la batuta de su director artístico Pablo Sabat.

La Sinfonía n.° 3, conocida como Heroica, marcó un antes y un después en la historia de la música sinfónica por su amplitud y profundidad expresiva; en contraste, la Sinfonía n.° 4 destaca por su equilibrio, frescura y luminosidad. El programa se completa con El enigma cuántico, del compositor peruano David Aguilar Valdizán.

REPERTORIO

Ludwig van Beethoven

Sinfonía n.º 3 en mi bemol mayor, Op. 55

David Aguilar Valdizán

El enigma cuántico

Ludwig van Beethoven

Sinfonía n.º 4 en si bemol mayor, Op. 60

Reseña de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario

La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario se fundó en 2003 con el objetivo de brindar herramientas que permitan el desarrollo de capacidades y talentos en los jóvenes músicos de nuestro país. De esta manera, cumple dos de sus principales metas: difundir la música académica en nuestra sociedad y consolidar la educación y profesionalización de las nuevas generaciones de artistas. En sus más de veinte años de trayectoria, la OSNJB se ha convertido en una de las principales agrupaciones sinfónicas del país.