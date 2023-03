Ballet San Petersburgo Presents LA BELLA DURMIENTE at Gran Teatro Nacional

"El Ballet Clásico de San Petersburgo", una de las mejores y más importantes compañías de ballet clásico, llega a nuestro país desde la ciudad cuna de los grandes ballets. En esta oportunidad, más de 30 bailarines liderados por importantes solistas de reconocimiento mundial en el ámbito de la danza clásica como Alexander Volchkov, Ivan Sitnikov y Elizabetha Barkalova, presentarán "La bella durmiente".

La historia:

"La Bella Durmiente" es una historia de Charles Perrault en conjunto con la música de Tchaikovsky y la coreografía de Marius Petipa, bajo la dirección artística de Kirill Safin, ex solista del ballet Mariinsky.

Es un ballet de 3 actos que narra la historia del Rey Florestán y su Reina, quienes han invitado a todas las Hadas a estar presentes como madrinas en el bautizo de su hija, la Princesa Aurora. La malvada Hada Carabosse no ha sido invitada porque nadie la ha visto en cincuenta años. Sin embargo, ella llega, mortalmente insultada, justo cuando las otras Hadas están presentando sus regalos. El regalo de bautizo de Carabosse a Aurora es una maldición: un día se pinchará el dedo con la aguja de una rueca y morirá. Afortunadamente, el Hada de las Lilas aún no ha pedido su deseo. Se las arregla para evitar el desastre al declarar que Aurora no morirá, sino que solo caerá en un sueño profundo durante cien años, del cual será despertada por el beso de un Príncipe.