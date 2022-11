Animatissimo: Kaze No Rondo Comes to Gran Teatro Nacional This Weekend

Animatissimo, el ensamble instrumental dedicado al anime y los videojuegos en Perú regresa con su nuevo espectáculo: "Animatissimo: Kaze no Rondo"; una peregrinación musical en la que -guiados por lo cálido y sublime de la orquesta sinfónica- navegaremos entre los fantásticos e impredecibles mundos del universo cinematográfico del Studio Ghibli, con música compuesta por el renombrado compositor Joe Hisaishi.

REPERTORIO:

1."Legend of Ashitaka" música de la película La Princesa Mononoke.

2."Futari" música de la película La Tumba de las Luciérnagas.

3."One Summer's Day" música de la película El Viaje de Chihiro

4."Warabe no uta" música de la película El Cuento de la Princesa Kaguya

5."A Battle between Mehve and Corvette - Days Long Gone" música de la película Nausicaä del Valle del Viento.

6."Mononoke Hime" tema principal de la película La Princesa Mononoke

7."Magic Door" música de la película El Castillo Ambulante.

8."A Town With an Ocean View" música de la película Kiki: Entregas a Domicilio.

9."Tonari no Totoro" tema principal de la película Mi vecino Totoro

10."Rondo of the House of Sunflowers" música de la película Ponyo y el Secreto de la Sirenita.

11."Kimi wo Nosete" música de la película El Castillo en el Cielo.

12."Merry-Go-Round of Life" tema principal de la película El Castillo Ambulante

ENTRADAS:

A la venta en Joinnus

Boletería del teatro: martes y jueves de 2 a 9 p.m.

MÁS INFORMACIÓN: