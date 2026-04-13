Review: MASA MADRE at El Círculo Teatral

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“Así aparecen las franquicias, de la nada.”

El pan artesanal de Los Croissants de Claudia ya no sabe igual desde que murió mamá. Entre lidiar con el duelo y buscar la manera de mantener a flote el negocio, ante la amenaza de un nuevo Starbucks que acaba de abrir enfrente y tener que lidiar con clientes desesperantes que esperan que uno tenga cambio de a mil, Claudia y Rodrigo, descubrirán que confiar en la suerte puede dar resultados a veces, siempre y cuando la excéntrica viuda de la Condesa les permita realizar un exorcismo en una barra de pan, místico y ridículo ritual donde dos hermanos hallarán paz, fortuna y una solución a ese odioso café Venti de la competencia.

“Él no quiere un café, quiere que le sirvan.”

La gentrificación, y el duelo son dos complejos y muy serios temas que el dramaturgo y director Javier Mira aborda desde la comedia en “Masa Madre”. La premisa de la obra es bastante dura, dos hermanos que tienen que asumir las responsabilidades del negocio familiar luego de la muerte de su madre, misión que se ve amenazada por la apertura de una franquicia norteamericana. De ahí, la dramaturgia entremezcla lo dramático con el suspenso desde un sumamente ingenioso sentido del humor, uno que llega a rayar en lo absurdo y surreal, dando como resultado una propuesta que llega a ser hilarante, llenando el teatro entero de carcajadas constantes, al mismo tiempo que lanza una mirada crítica a un problema de gravedad en las grandes metrópolis como lo es la Ciudad de México.

“¡Leva! ¡Dura! ¡El rap del pan!”

Luego de tratar de promover la panadería de distintas maneras, incluyendo un video donde los hermanos cantan el Rap del Pan, Rodrigo descubre que ha dejado accidentalmente un objeto de inmenso valor en el interior de una barra de pan, misma que compró Angustias, una bizarra millonaria con cierta fascinación con el más allá y que cuenta con la más alta tecnología para la limpieza de su hogar. En un desesperado intento por recuperar dicha pieza de pan, los hermanos buscarán la ayuda de Roquefort, el más famoso tarotista de Europa, abrirán puertas que nunca deberían de abrirse y descubrirán que los odios de la viuda podrían beneficiarles más de lo que piensan.

“Las cartas decían que tomáramos riesgos.”

En el buscar combinar un drama familiar con aspectos de suspenso en lo que esencialmente es una comedia con tintes fársicos, “Masa Madre” pierde a momentos la densidad de chistes que la dramaturgia va armando y prometiendo desde un inicio, habiendo ciertas escenas demasiado largas y serias cuando la expectativa es para que sigan las risas. Una vez dicho esto, cuando la comedia se presenta en todo su esplendor, Javier Mira demuestra una admirable capacidad para hacer reír a carcajadas, ya sea por con una mera puerta cerrada que se niega a abrirse o con el mundano acto de hacer cambio con monedas, hasta en momentos mucho más inteligentes y ridículos como al momento de llevar a cabo una sesión espiritista donde los acentos se pierden y la viuda se torna aún más oligofrénica. Es en estos momentos de hilaridad que la dramaturgia brilla con una luz que sabe al más exquisito pan artesanal.

“Los poderes de Roquefort funcionan mejor con una bola de cristal.”

Tanto la panadería como la mansión de la viuda de la Condesa se construyen a partir de estructuras que remiten a piezas de cartón pintadas a mano, en ningún momento buscando el realismo sino el crear un ambiente relajado y apropiado para la comedia. En una escena, mientras tratan de encontrar la pieza de pan que esconde en su interior el futuro del negocio familiar, Claudia y Rodrigo se preguntan qué fue lo que pasó con unas migajas que tiraron en el suelo. La respuesta es un chiste visual que consigue un estallido de carcajadas en todo el teatro debido a su nivel de precisión y ridiculez, testimonio de un claro entendimiento del humor en que existe la obra.

“El espíritu debe de haber abierto el portal.”

A nivel escénico, la dirección de Javier Mira traduce cabalmente el humor de la dramaturgia al escenario, a momentos elevándolo a partir de chistes con utilería o explotando las capacidades cómicas del elenco. De tal manera, una carta de Pokemón, un anuncio que declara si el negocio está abierto o cerrado, o usar un trapo como peluca son elementos que se reciben con sendas risas entre las butacas debido al claro entendimiento del tipo de humor que la puesta en escena busca. Ciertamente, los momentos serios en la obra empantanan la progresión dramática en la obra debido a un ritmo que choca con el tono ligero y cómico, más no lo suficiente para demeritar el producto final.

“El cuerpo del viudo nunca fue encontrado.”

Para marcar el paso del tiempo, Claudia y Rodrigo se quedan quietos al centro del escenario mientras mueven los ojos de un lado al otro mientras suena música. Mientras que la hermana se muestra fría y enfocada en los negocios, claramente manejando la muerte de su madre desde el enojo, Rodrigo se presenta como un hombre/clown que nunca es más divertido que cuando trata de hablar en francés o de rapear sobre un alimento y no un partido político. En el momento en que aparece Angustias en escena, el público se entrega a ella por completo, muchas veces consiguiendo aplausos entre risotadas, debido a su muy afectada forma de hablar, su caminar en sus afelpadas pantuflas, a la manera en que bebe ceremoniosamente de una copa de vino o declara que una sesión espiritista sería más productiva haciendo preguntas de sí o no.

“Se tragó todas nuestras mentiras.”

El objetivo cómico en “Masa Madre” sería imposible de conseguir sin la presencia de un elenco capaz de entregarse de lleno al tono absurdista de la obra. Rubén Carpinteiro, como un hombre que detesta a sus clientes, cree en el Tarot y no tiene idea de cómo hablar en otro idioma, consigue balancear de manera efectiva el humor con lo tierno y vulnerable, la comedia física con una que opera más desde la inteligencia y el timing. A su lado, Alejandra Ranero tiene la compleja tarea de estar a la misma altura que su contraparte, al mismo tiempo que su personaje habita un drama familiar que le agobia. A momentos exitoso, este reto aún tiene mucho espacio para el crecimiento. Sin embargo, quien lleva el montaje a su máximo potencial, quien consigue que todos y cada uno de los espectadores rían sin parar con cada una de sus intervenciones es Paola Madrigal en el papel de Angustias. La construcción de personaje que Madrigal realiza, consistentemente estúpida en el mejor sentido de la palabra, es una demostración del cómo se puede equilibrar la comedia para acentuarla, llevarla a sus últimas consecuencias, más siempre desde la verdad, de un trabajo actoral real, y no de una búsqueda de risa fácil.

“Nunca olvido unas manos.”

Yo confieso que el día que fui a ver “Masa Madre” me sentía fatal, tanto física como anímicamente. El último lugar donde quería estar era ocupando una butaca, así de miserable me sentía. Sin embargo, a medida que Rodrigo y Claudia buscaban desesperadamente salvar su panadería, a cada palabra que salía de Angustias, empecé a reír, poco al principio, abiertamente y a carcajadas cuando un aparato inteligente invadió la escena. A veces el teatro sana el alma desde la risa, acaricia el alma a partir del absurdo y la ridiculez, nos devuelve la sonrisa a la cara en tiempos oscuros con la más dura declaración en contra de una franquicia. Gracias teatro por devolverme la sonrisa.



DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: Javier Mira

ELENCO: Alejandra Ranero, Paola Madrigal y Rubén Carpinteiro

DÓNDE: El Circulo Teatral

DIRECCIÓN: Veracruz 107, Colonia Condesa.

CUÁNDO: Sábado 19:00 horas. Hasta el 25 de abril 2026.

COSTO: $450.

DURACIÓN: 90 minutos sin intermedio

'Photo Credit: Ricardo Castillo Cuevas'

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