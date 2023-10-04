Hi Jakarta Productions Launches HI SUPERSTAR MUSICAL THEATER Program

The program begins on 14 October.
POPULAR
Yuk latih bakat sikecil melalui program HI SUPERSTAR MUSICAL THEATER mulai dari Broadway, Singing, and Acting!
Programnya akan dimulai pada 14 October 2023 di beberapa tempat :
Greenlake City
Kelapa Gading
Kuningan
Agar ga ketinggalan, Yuk simak penjelasan lengkapnya di Video!
Let's be a Star in HI Superstar
Daftarkan sikecil sekarang juga melalui:
Admin 1 087880657508 (WA Only) YS
Admin 2 08179010818 (WA Only)
Videos
|Madu DIPSLIPY
Madu DIPSLIPY (3/24-6/14)
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