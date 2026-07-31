DIA to Release ESTOY EN MI, New Latin Trap EP

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DIA has released a new Latin trap EP titled ESTOY EN MI, featuring the track DAME UN BRE.

DIA presenta DAME UN BREi, ESTOY EN Mi, su nuevo EP de seis canciones, disponible hoy a partir de las 8:00 p.m. AST en todas las plataformas digitales. Enfocado por completo en el trap latino, el proyecto muestra una faceta más melódica y emocional del artista puertorriqueño, con historias sobre relaciones que no terminan de definirse, encuentros marcados por el deseo, la distancia y la necesidad de detenerse para procesar lo que ocurre internamente.

'MiSS COACHELLA' es el sencillo principal y sirve como punto de entrada a la propuesta sonora y emocional del EP. El repertorio se completa con 'KEHABILi', 'NO C DA', 'VANiSH MODE', 'DENVER' y 'LA DE JAY WHEELER'. A lo largo de los seis temas, DIA combina la energía y los códigos del trap con melodías más sentimentales, colocando las experiencias personales y las emociones en el centro de sus letras sin alejarse de su esencia urbana.

El título, DAME UN BREi, ESTOY EN Mi, plantea una pausa dentro del recorrido reciente de DIA por el reguetón para concentrarse por completo en el trap latino. El proyecto le permite volver a un sonido desde el que puede abordar con mayor profundidad los vínculos inestables, la atracción, la ausencia y las conversaciones que permanecen sin resolver. La portada retoma ese tono con una silueta iluminada en blanco y violeta desde el interior de una estructura oscura, una imagen que traduce visualmente el aislamiento y la intensidad emocional presentes en el EP.

'Desde que empecé, para mí hacer música nunca ha sido escribir por escribir. Cada tema nace de algo que sentí, que viví o que necesitaba sacar', expresó DIA. 'El EP nace de ese mismo lugar: son seis canciones de trap con feelings y significado. Quería hablar desde el corazón, pero sin dejar de sonar urbano ni perder mi esencia'.

'NO C DA', producido por VAIH, fue el primer adelanto del proyecto. La canción aborda la tensión entre dos personas cuya relación continúa encontrando obstáculos y anticipó el registro melódico y sentimental que recorre el resto del EP.

El lanzamiento llega después de varios meses en los que DIA ha mostrado distintas facetas de su propuesta con 'SOY UN PROBLEMA', inspirada en una referencia de Pusho como parte de #ElReggaetonEsDePR; 'Estoy En Mí', junto a Los Hitmen; y 'Sustancias Controladas RMX', con Soge Culebra, Maikel De La Calle y La Pantera. A estos temas se suman 'SUPER ESTRELLÁ', junto a Yomo y Alejo, y 'HAGÁMOSLO II', con Brytiago, Derek Santana y Fabriell, colaboraciones en las que ha compartido con artistas de distintas generaciones del reguetón y el trap latino.

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