ANDRÉS CEPEDA to Release BIG BAND 2 Album Featuring Live Recordings

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Andrés Cepeda has released BIG BAND 2, the second installment of his live orchestral recording project, capturing performances from a sold-out run of twelve concerts held at Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. The Bogotá-born singer-songwriter and producer built the new release around a repertoire distinct from the first BIG BAND album, which won a Latin Grammy for Best Traditional Tropical Album. The new album is available in audio and video formats across digital platforms and YouTube, backed by an orchestra of more than thirty musicians performing arrangements that trace the history of jazz and its fusion with Latin American and Caribbean music.

'El proyecto Big Band merece varios álbumes. El primero se concentró en los boleros de la etapa del feeling y este segundo continúa el recorrido desde su nacimiento en Estados Unidos con la llegada del jazz a principios del siglo XX. Luego viaja al Caribe —Cuba, Puerto Rico y Colombia—, donde se fusiona con la cultura de estos países para dar vida a canciones atemporales e icónicas de la música latina.'

— Andrés Cepeda

El reconocido cantautor y productor bogotano continúa explorando nuevos formatos y géneros en una de las etapas más prolíficas de su carrera. Ahora presenta, Andrés Cepeda Big Band 2, la segunda entrega de este aclamado proyecto musical, grabado en vivo durante una serie de doce conciertos con entradas agotadas, realizados en junio de 2025 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Este escenario, que se ha convertido en un lugar emblemático dentro de su trayectoria artística, ha sido sede de temporadas de Cepeda en Tablas y de diversas propuestas musicales que han marcado su carrera.

Con esta nueva producción, Andrés Cepeda regresa al formato que conquistó al público y a la crítica, fusionando su inconfundible estilo interpretativo con la majestuosidad de una gran orquesta. 'Andrés Cepeda, Big Band 2' presenta un repertorio diferente al de su primera entrega, álbum con el que obtuvo el Latin Grammy a 'Mejor Álbum Tropical Tradicional en 2019'.

Disponible en audio y video en todas las plataformas digitales y en YouTube, esta producción ofrece una experiencia sonora y visual única que celebra la riqueza de la música latinoamericana y su estrecha relación con el jazz y las grandes orquestas.

Aunque el formato Big Band ha acompañado al artista durante varios años, esta nueva producción representa un reto aún mayor: más de treinta músicos en escena, arreglos ambiciosos y una propuesta artística imponente, llena de matices y riqueza sonora.

The release follows a year of milestones for Cepeda, including an international tour across the Americas and Europe in support of his album Bogotá, which earned a Grammy nomination and a Latin Grammy win. BIG BAND 2 will also be released as a limited-edition collector's vinyl under Cepeda's own label, Andrés Cepeda Música.

Photo Credit: David Micolta



Photo Credit: David Micolta

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