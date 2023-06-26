PSM LOVES SUMMER BY %100 MÜZİK: BENJAMIN CLEMENTINE Comes to Zorlu PSM in August

The performance is set for 12 August 2023.

By: Jun. 26, 2023

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PSM LOVES SUMMER BY %100 MÜZİK: BENJAMIN CLEMENTINE Comes to Zorlu PSM in August

Zorlu PSM, PSM Loves Summer by %100 Müzik ile, yaz aylarının coşkusunu yaşamak isteyenlere özel bir konserle geliyor. Benjamin Clementine, 12 Ağustos'ta Zorlu PSM'de sahne alacak!

İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve piyanist Benjamin Clementine, ilk albümü "At Least for Now" ile 2015 yılında Mercury Prize'ı kazandı. Ayrıca 2015 yılında Ivor Novello Ödülleri'nde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü. Müzik dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Benjamin Clementine, İngiltere'den dünyaya açılan bir sanatçı. Kendine özgü tarzı, etkileyici sözleri ve muhteşem sahne performansı ile hayranlık uyandırıyor. İlk albümü "At Least for Now" ile büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, son olarak "I Tell A Fly" adlı ikinci albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Clementine, halk müziğinin modern bir yorumcusu olarak tanımlanıyor ve şarkı sözleri, müziği ve sıradışı vokal tekniği ile övgü topluyor. Clementine, Glastonbury, Reading & Leeds ve Coachella gibi büyük müzik festivallerinde sahne aldı. Ayrıca dünyanın en saygın müzik salonlarında da performanslar sergiledi. 2019'da Barbican Centre'da gerçekleşen "Benjamin Clementine: I Tell A Fly" adlı performansı büyük beğeni topladı. Clementine ayrıca kısa film ve belgesel müzikleri de besteledi. 2019 yılında "Joker" filminde kullanılan "London" adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Benjamin Clementine, ödülleri ve unutulmaz performansları ile tanınan başarılı bir müzisyendir. Hem şarkı sözleri hem de müziğiyle, dinleyicilerine modern halk müziği deneyimleri sunuyor. PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında gerçekleşecek bu özel konserde, Benjamin Clementine'in unutulmaz performansına tanıklık edeceksiniz. Kendine has tarzıyla hayranlık uyandıran sanatçı, sahnede şarkılarına güçlü bir duygusallık ve yüksek enerji katıyor.

12 Ağustos akşamı Zorlu PSM'de gerçekleşecek bu unutulmaz konser için biletlerinizi şimdiden alın! Siz de yazın coşkusunu, Benjamin Clementine'in eşsiz performansıyla yaşamaya hazır mısınız?




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