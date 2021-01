UN DÍA COMO HOY: CAMP se presentaba en Sundance

Un día como hoy en 2003, CAMP se estrenaba en el Festival de Cine de Sundance. La película protagonizada por Anna Kendrick y dirigida por Todd Graff combinaba gran variedad de canciones dentro de su banda sonora, incluidos temas de musicales como "I's Still Here" de Stephen Sondheim o "And I'm Teling You I'm not Going" de Tom Eyen y Henry Krieger.

El elenco lo completaban Daniel Letterle, Robin de Jesús, Joanna Chilcoat, Alana Allen, Vince Rimoldi, Don Dixon, Tiffany Taylor, Sasha Allen y Eddie Clark.

La película fue estrenada en tres cines norteamericanos, mientras que en Inglaterra se estrenó en 116. Graff afirmó que quería hacer una secuela en la que CAMP fuese una película rodada en el campamento donde tiene lugar, sin emabrgo, no se ha vuelto a saber nada más del proyecto.

CAMP narra la historia de distintos jóvenes en el campamento de verano de teatro Ovation. Cada uno de los campistas proviene de un lugar y unas circunstancias distintas pero a todos les une el amor por la interpretación y grandes sueños para el futuro.